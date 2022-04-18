ЦСКА обыграл «Металлург» в первом матче финальной серии

Сергей Плотников Фото: globallookpress.com
Сергей Андронов и Никита Нестеров подарили «армейцам» преимущество во втором периоде. До перерыва Максим Карпов сократил разрыв.
В третьем периоде Сергей Плотников установил окончательный результат поединка.
Финал. Кубок Гагарина-2022. Первый матч
«Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА (Москва) — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Голы: Андронов — 1 (Сергеев, Дальбек), 23:27 — 0:1. Нестеров — 3 (Каменев, Окулов), 26:23 — 0:2, Карпов — 4 (бол., Карри, Лайпсик), 31:57 — 1:2. Плотников — 6 (п.в., Слепышев), 57:22 — 1:3Вратари: Кошечкин (57:02 — 57:22, 57:37) — ФедотовШтраф: 0 — 6Броски: 28 (11+12+5) — 28 (8+11+9)
Ответная игра между командами состоится 20 апреля в Магнитогорске.