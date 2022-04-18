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    ЦСКА обыграл «Металлург» в первом матче финальной серии

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Металлург Мг
    Состоялся первый матч финальной серии Кубка Гагарина, в котором ЦСКА победил «Металлург» со счетом 3:1.

    Сергей Плотников
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    Сергей Плотников

    Сергей Андронов и Никита Нестеров подарили «армейцам» преимущество во втором периоде. До перерыва Максим Карпов сократил разрыв.

    В третьем периоде Сергей Плотников установил окончательный результат поединка.

    Финал. Кубок Гагарина-2022. Первый матч
    «Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА (Москва) — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
    Голы: Андронов — 1 (Сергеев, Дальбек), 23:27 — 0:1. Нестеров — 3 (Каменев, Окулов), 26:23 — 0:2, Карпов — 4 (бол., Карри, Лайпсик), 31:57 — 1:2. Плотников — 6 (п.в., Слепышев), 57:22 — 1:3Вратари: Кошечкин (57:02 — 57:22, 57:37) — ФедотовШтраф: 0 — 6Броски: 28 (11+12+5) — 28 (8+11+9)

    Ответная игра между командами состоится 20 апреля в Магнитогорске.

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