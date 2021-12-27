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    НХЛ перенесла еще три матча регулярного чемпионата

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    НХЛ объявила о переносе еще трех игр регулярного чемпионата в связи с распространением COVID-19, сообщает официальный сайт лиги.

    НХЛ перенесла еще три матча регулярного чемпионата
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    НХЛ перенесла еще три матча регулярного чемпионата

    Были отложены матчи: «Коламбус» — «Чикаго» (29 декабря), «Питтсбург» — «Торонто» и «Бостон» — «Оттава» (30 декабря).

    «Лига и профсоюз игроков продолжат отслеживать результаты тестов и готовность команд к играм в ближайшие дни и недели. При оценке того, следует ли отложить какую-либо игру, будут учитываться различные факторы. Здоровье и безопасность всех игроков и персонала клубов остаются приоритетом номер один. Игры будут по-прежнему переноситься, если это будет оправдано соображениями здоровья и безопасности», — говорится в заявлении.

    Напомним, что НХЛ приостановила сезон до 27 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции. Позднее лига продлила паузу до 28 декабря.

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