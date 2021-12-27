НХЛ перенесла еще три матча регулярного чемпионата

НХЛ объявила о переносе еще трех игр регулярного чемпионата в связи с распространением COVID-19, сообщает официальный сайт лиги.

Были отложены матчи: «Коламбус» — «Чикаго» (29 декабря), «Питтсбург» — «Торонто» и «Бостон» — «Оттава» (30 декабря).

«Лига и профсоюз игроков продолжат отслеживать результаты тестов и готовность команд к играм в ближайшие дни и недели. При оценке того, следует ли отложить какую-либо игру, будут учитываться различные факторы. Здоровье и безопасность всех игроков и персонала клубов остаются приоритетом номер один. Игры будут по-прежнему переноситься, если это будет оправдано соображениями здоровья и безопасности», — говорится в заявлении.

Напомним, что НХЛ приостановила сезон до 27 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции. Позднее лига продлила паузу до 28 декабря.