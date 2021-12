вызвал российского голкипераиз фарм-клуба, сообщает пресс-служба клуба.

Ближайший матч команда должна провести 28 декабря против «Чикаго».

В этом сезоне вратарь провел 3 матча в НХЛ. Его статистика: коэффициент надежности — 2,22, процент отраженных бросков — 93,6.

