«Ванкувер» объявил о смене главного тренера

объявил об увольнение главного тренера командыи генерального менеджера, сообщает официальный сайт НХЛ.

Клуб также покидают помощник главного тренера Нолан Баумгартер и ассистент генменеджера Джон Вайсброд.

Новым главным тренером «Ванкувера» назначен Брюс Будро, который известен по работе с «Вашингтоном», «Анахаймом» и «Миннесотой».

Стэн Смил стал временным генеральным менеджером «Ванкувера».

Francesco Aquilini, Chairman and Governor NHL, Vancouver Canucks, announced today significant changes to the team’s front office and coaching staff, and confirmed a search for new Hockey Operations leadership is underway.

DETAILS | https://t.co/J3rbN9Rmp3 pic.twitter.com/AGCKoS58wO