Кудашов: Немного удивился, когда ЦСКА снял вратаря в овертайме

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал итог победного матча против(3:2 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.

В овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Динамо» (Москва) тренерский штаб армейцев пошел на очень нестандартный ход: за минуту и 15 секунд до конца заменил вратаря четвертым полевым игроком.

Не реализовав два голевых момента, ЦСКА едва не пропустил в концовке после ошибки защитника хозяев Никиты Нестерова.

«Равная игра была сегодня, не случайно она дошла до послематчевых буллитов. С буллитами повезло нам.

Решение ЦСКА снять вратаря в овертайме немного удивило.

Промах Галиева по пустым воротам? Ну естественно, они играли в меньшинстве (смеется). Ожидали, конечно, что игроки умеют читать игру и перехватывать шайбу, так и произошло.

Панкратова был у нас еще на момент моего прихода. Его место заняли молодые ребята», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Решающий буллит в активе Эрика О'Делла.