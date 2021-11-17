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    Кудашов: Немного удивился, когда ЦСКА снял вратаря в овертайме

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    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал итог победного матча против ЦСКА (3:2 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    В овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Динамо» (Москва) тренерский штаб армейцев пошел на очень нестандартный ход: за минуту и 15 секунд до конца заменил вратаря четвертым полевым игроком.

    Не реализовав два голевых момента, ЦСКА едва не пропустил в концовке после ошибки защитника хозяев Никиты Нестерова.

    «Равная игра была сегодня, не случайно она дошла до послематчевых буллитов. С буллитами повезло нам.
    Решение ЦСКА снять вратаря в овертайме немного удивило.

    Промах Галиева по пустым воротам? Ну естественно, они играли в меньшинстве (смеется). Ожидали, конечно, что игроки умеют читать игру и перехватывать шайбу, так и произошло.

    Панкратова был у нас еще на момент моего прихода. Его место заняли молодые ребята», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    Решающий буллит в активе Эрика О'Делла.

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