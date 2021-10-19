СКА всухую обыграл «Йокерит»

На 51-й минуте отличился Иван Морозов с передачи Никиты Гусева, а в концовке игры Йоонас Кемппайнен забросил шайбу в пустые ворота.
Вратарь СКА Ларс Юханссон в шестой раз в сезоне провел сухой матч.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Морозов — 2 (Гусев, Ожиганов), 50:24 — 1:0. Кемппайнен — 10 (п.в., Цицюра), 58:57 — 2:0Вратари: Юханссон — Линдбек (57:40 — 58:57, 59:12)Броски: 21 (5+5+11) — 16 (6+7+3)Штраф: 8 — 4
СКА благодаря этой победе возглавил турнирную таблицу на Западе, обойдя «Йокерит» (29 очков против 28).
В следующем матче СКА примет «Куньлунь», а «Йокерит» — «Металлург». Обе встречи пройдут 21 октября.