СКА всухую обыграл «Йокерит»

Петербургскийодержал домашнюю победу над финским(2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

На 51-й минуте отличился Иван Морозов с передачи Никиты Гусева, а в концовке игры Йоонас Кемппайнен забросил шайбу в пустые ворота.

Вратарь СКА Ларс Юханссон в шестой раз в сезоне провел сухой матч.

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) Голы: Морозов — 2 (Гусев, Ожиганов), 50:24 — 1:0. Кемппайнен — 10 (п.в., Цицюра), 58:57 — 2:0Вратари: Юханссон — Линдбек (57:40 — 58:57, 59:12)Броски: 21 (5+5+11) — 16 (6+7+3)Штраф: 8 — 4

СКА благодаря этой победе возглавил турнирную таблицу на Западе, обойдя «Йокерит» (29 очков против 28).

В следующем матче СКА примет «Куньлунь», а «Йокерит» — «Металлург». Обе встречи пройдут 21 октября.