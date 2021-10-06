ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей ПрядкинНе вписался в вертикаль. У РПЛ впервые за 14 лет будет новый босс
  • 20:46
    • Гави выйдет в стартовом составе Испании на матч с Италией
  • 21:31
    • ЦСКА «всухую» обыграл «Динамо в столичном дерби
  • 18:36
    • Бывший полузащитник «Спартака» признался в участии в договорных матчах
    Все новости спорта

    Федоров: В матче с «Динамо» удалось показать хорошую игру в обороне

    Хоккей ЦСКА Динамо КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу своей команды над московским «Динамо» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Сергей Федоров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Федоров

    «Наших ребят с победой. Хорошая динамичная игра. Выполнили то, что давно хотели. Нашли динамику между зоной обороны, средней и зоной атаки.

    Нападающие и защитники сегодня играли в один хоккей — динамичный и целеустремленный — шайба шла вперед.

    Соперник очень серьезный, "Динамо" представляло силу. Они лидеры чемпионата. Очень рад, что удалось показать хорошую, определенную игру в обороне.

    К сожалению, обе команды сегодня не забили в большинстве. По поводу нашего меньшинства — у нас есть хоккеисты, которые прошли хорошую школу за последние несколько сезонов, играя в меньшинстве.

    Это тоже дало определенный толчок сегодня», — цитирует Федорова пресс-служба «Динамо».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испания возьмет у Италии реванш и выйдет в финал Лиги наций?
  • Италия — Испания. Прогноз и ставки
  • 3.44
    •
  • Динамовцы выиграют очередное столичное дерби?
  • «Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • Игра в Казахстане не будет блистать результативностью
  • «Барыс» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    8.02
  • Экспресс 7 октября
  • Завтра в 21:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Бельгия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Маррей — Маннарино
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Австралия — Оман
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч ОАЭ — Иран
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Германия U21 — Израиль U21
  • Футбол
  • Завтра в 19:15
    •  2.08
  • Прогноз на матч Перу — Чили
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Эквадор — Боливия
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие