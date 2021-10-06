Федоров: В матче с «Динамо» удалось показать хорошую игру в обороне

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал победу своей команды над московским(3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Наших ребят с победой. Хорошая динамичная игра. Выполнили то, что давно хотели. Нашли динамику между зоной обороны, средней и зоной атаки.

Нападающие и защитники сегодня играли в один хоккей — динамичный и целеустремленный — шайба шла вперед.

Соперник очень серьезный, "Динамо" представляло силу. Они лидеры чемпионата. Очень рад, что удалось показать хорошую, определенную игру в обороне.

К сожалению, обе команды сегодня не забили в большинстве. По поводу нашего меньшинства — у нас есть хоккеисты, которые прошли хорошую школу за последние несколько сезонов, играя в меньшинстве.

Это тоже дало определенный толчок сегодня», — цитирует Федорова пресс-служба «Динамо».