Ротенберг: Сейчас нам проще убеждать молодых хоккеистов не уезжать в североамериканские лиги

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России и генеральный директор СКАрассказал, как можно заставить молодых хоккеистов не уезжать в НХЛ.

«Создавать условия для развития. Прежде всего хоккеисты сами должны понимать, что дома в них вкладываются, что здесь их развитие будет проходить более быстро и качественно. Понятно, когда в НХЛ уезжает сформировавшийся игрок, как Зуб или Капризов. И совсем другое дело — когда в Америку рвутся 16-17-летние ребята: возможность пробиться у них минимальна, а вот шанс потерять важнейшие годы становления, перехода во взрослый хоккей — гораздо выше.

Далее — доверие молодежи. К счастью, сейчас многие клубы стали не бояться привлекать молодых игроков, мы в СКА так поступаем уже несколько лет. Мичков, Хуснутдинов, Кирсанов, Свечков, Чибриков — все эти парни здорово провели предсезонку, мы рассчитываем на них и других ребят в ходе сезона.

Ну и, конечно, фундамент — это качественная и современная инфраструктура. Какая, например, есть у нас в "Хоккейном городе". Плюс тренерские кадры, лагеря развития, школы академии, где занимаются по программе "Красная машина".

Сейчас нам проще убеждать молодых хоккеистов не уезжать в североамериканские лиги. И они сами, и их родители могут познакомиться с условиями, которые сейчас созданы для них, и понять, что для них гораздо полезнее оставаться в России. И многие сейчас выбирают остаться. Для нас это очень важно, и мы этим очень гордимся», — приводит слова Ротенберга «Фонтанка».

Ранее стало известно, что нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустит старт сезона в НХЛ.