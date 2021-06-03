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    Капризов номинирован на «Колдер Трофи»

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    Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов назван одним из претендентов на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку в текущем сезоне НХЛ.

    Кирилл Капризов
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    Кирилл Капризов

    Нападающий оказался среди соискателей наряду с форвардом «Далласа» Джейсоном Робертсоном и голкипером «Каролины» Алексом Недельковичем.

    В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Капризов провел 55 матчей, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф Кубка Стэнли в активе россиянина семь матчей и три (2+1) очка.

    Робертсон в 51 матче набрал 45 (17+28) очков. Неделькович в 23 матчах регулярного чемпионата одержал 15 побед. Процент отражённых бросков составил 93,2.

    «Миннесота» выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли в 1/4 финала, уступив в серии «Вегасу» со счетом 3-4.

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