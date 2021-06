Капризов номинирован на «Колдер Трофи»

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов назван одним из претендентов на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку в текущем сезоне НХЛ.

Нападающий оказался среди соискателей наряду с форвардом «Далласа» Джейсоном Робертсоном и голкипером «Каролины» Алексом Недельковичем.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Капризов провел 55 матчей, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф Кубка Стэнли в активе россиянина семь матчей и три (2+1) очка.

Робертсон в 51 матче набрал 45 (17+28) очков. Неделькович в 23 матчах регулярного чемпионата одержал 15 побед. Процент отражённых бросков составил 93,2.

«Миннесота» выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли в 1/4 финала, уступив в серии «Вегасу» со счетом 3-4.

Congratulations to the Calder Trophy finalists! 🙌

Which rookie would you select? #NHLAwards @NHLdotcom has more ➡️ https://t.co/jhVnsOROUj pic.twitter.com/u80L62FADp