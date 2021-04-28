Толчинский: Я поплакал уже, посмеялся, а теперь все как в тумане

Нападающий «Авангарда», признанный MVP плей-офф, поделился эмоциями от завоевания Кубка Гагарина.

28 апреля «Авангард» со счетом 1:0 обыграл ЦСКА в 6-м матче финальной серии и впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина.

«Немного повезло, ирония даже какая-то, от клюшки залетела… Нереальные эмоции! Сейчас чувствую уже облегчение.

Такой путь был! Столько игр был тяжелых, когда были на волоске. Плюс против бывшей команды играл.

Я мечтал об этом, видел это, хотел, чтобы было наяву. Это просто нереально! Я поплакал уже минуты три, посмеялся, а теперь все как в тумане», — передает слова Толчинского Sport24.