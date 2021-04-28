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    Толчинский: Я поплакал уже, посмеялся, а теперь все как в тумане

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    Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский, признанный MVP плей-офф, поделился эмоциями от завоевания Кубка Гагарина.

    Сергей Толчинский
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    Сергей Толчинский

    28 апреля «Авангард» со счетом 1:0 обыграл ЦСКА в 6-м матче финальной серии и впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина.

    «Немного повезло, ирония даже какая-то, от клюшки залетела… Нереальные эмоции! Сейчас чувствую уже облегчение.

    Такой путь был! Столько игр был тяжелых, когда были на волоске. Плюс против бывшей команды играл.

    Я мечтал об этом, видел это, хотел, чтобы было наяву. Это просто нереально! Я поплакал уже минуты три, посмеялся, а теперь все как в тумане», — передает слова Толчинского Sport24.

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