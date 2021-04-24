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    «Авангард» в овертайме одолел ЦСКА и сравнял счет в серии

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    Омский «Авангард» одержал домашнюю победу над московским ЦСКА (4:3 ОТ) в четвертом финальном матче Кубка Гагарина.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    Первый период остался за армейцами, за которых отличились Антон Слепышев и Максим Мамин.

    Затем «Авангард» забросил три шайбы подряд — голы на свой счет записали Корбан Найт, Клим Костин и Дамир Шарипзянов.

    За полсекунды до конца третьего периода Мэт Робинсон сравнял счет, переведя игру в овертайм.

    В овертайме победу омской команде принес Павел Дедунов в меньшинстве.

    КХЛ. Финал
    «Авангард» (Омск) — ЦСКА (Москва) — 4:3 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)
    Голы: Слепышев — 6 (Лайпсик), 9:03 — 0:1. Мамин — 6 (Карнаухов, Сергеев), 12:11 — 0:2. Найт — 5 (бол., Костин, Буше), 23:14 — 1:2. Костин — 5 (бол., Найт, Толчинский), 43:05 — 2:2. Шарипзянов — 2 (Найт), 55:53 — 3:2. Робинсон — 3 (бол., Слепышев, Окулов), 59:59 — 3:3. Дедунов — 2 (мен., Покка), 65:39 — 4:3Нереализованный буллит: Буше (Авангард), 11:48 (Вратарь)Вратари: Грубец — Юханссон (58:26 — 59:59)Броски: 36 (6+13+13+4) — 36 (17+8+8+3)Штраф: 6 — 60

    Счет в серии 2-2. Пятый матч серии пройдет 26 апреля в Москве.

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