«Авангард» в овертайме одолел ЦСКА и сравнял счет в серии

Омскийодержал домашнюю победу над московским(4:3 ОТ) в четвертом финальном матче Кубка Гагарина.

Первый период остался за армейцами, за которых отличились Антон Слепышев и Максим Мамин.

Затем «Авангард» забросил три шайбы подряд — голы на свой счет записали Корбан Найт, Клим Костин и Дамир Шарипзянов.

За полсекунды до конца третьего периода Мэт Робинсон сравнял счет, переведя игру в овертайм.

В овертайме победу омской команде принес Павел Дедунов в меньшинстве.

КХЛ. Финал «Авангард» (Омск) — ЦСКА (Москва) — 4:3 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 1:0) Голы: Слепышев — 6 (Лайпсик), 9:03 — 0:1. Мамин — 6 (Карнаухов, Сергеев), 12:11 — 0:2. Найт — 5 (бол., Костин, Буше), 23:14 — 1:2. Костин — 5 (бол., Найт, Толчинский), 43:05 — 2:2. Шарипзянов — 2 (Найт), 55:53 — 3:2. Робинсон — 3 (бол., Слепышев, Окулов), 59:59 — 3:3. Дедунов — 2 (мен., Покка), 65:39 — 4:3Нереализованный буллит: Буше (Авангард), 11:48 (Вратарь)Вратари: Грубец — Юханссон (58:26 — 59:59)Броски: 36 (6+13+13+4) — 36 (17+8+8+3)Штраф: 6 — 60

Счет в серии 2-2. Пятый матч серии пройдет 26 апреля в Москве.