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    Президент «Автомобилиста»: Будем ждать решения Дацюка

    Хоккей Автомобилист КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о будущем в команде форварда Павла Дацюка.

    Павел Дацюк
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    Павел Дацюк

    «Будущее Павла полностью в руках и мыслях самого Павла. Сезон он провел на очень хорошем уровне.

    Каковы будут его творческие планы, будет ли это продолжение карьеры, будет ли это смена деятельности внутри хоккея, я думаю, Павел в свое время сообщит и публике, и прессе.

    Мы с ним находимся в постоянном контакте, всегда на связи — как сейчас, так и в будущем. Будем ждать его решения», — заявил Рябков клубной пресс-службе.

    В нынешнем сезоне КХЛ 42-летний форвард провел 51 матч, в котором 35 (12+23) очков.

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