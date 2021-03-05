«Салават Юлаев» — «Трактор»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

одержал победу надво втором матче первого раунда плей-офф КХЛ.

Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась со счетом 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0).

Героем встречи стал Теэму Хартикайнен, который отличился на 29-й минуте и забросил победную шайбу на 14-й минуте овертайма. Также у хозяев точный бросок нанес Владислав Картаев на 33-й минуте.

У гостей голы на свой счет записали Виталий Кравцов и Ник Бэйлен, которые отличились на 12-й и 57-й минутах.

КХЛ. Плей-офф «Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) Голы: Кравцов — 2 (бол., Пилут, Гика), 11:52 — 0:1. Хартикайнен — 1 (бол., Кадейкин), 28:50 — 1:1. Картаев — 2 (Башкиров), 32:33 — 2:1. Бэйлен — 1 (Гика, Кравцов), 56:50 — 2:2. Хартикайнен — 2 (Ларсен, Гранлунд), 73:21 — 3:2Вратари: Метсола — ФедотовШтраф: 12 — 10Броски: 34 (8+15+5+6) — 32 (6+5+13+8)

Счет в серии стал ничейным — 1-1. Третий матч пройдет в Челябинске 7 марта.