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    «Салават Юлаев» в овертайме одолел «Трактор»

    «Салават Юлаев» — «Трактор»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

    Хоккей КХЛ Салават Юлаев Трактор Прогнозы на КХЛ
    «Салават Юлаев» одержал победу над «Трактором» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась со счетом 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0).

    Героем встречи стал Теэму Хартикайнен, который отличился на 29-й минуте и забросил победную шайбу на 14-й минуте овертайма. Также у хозяев точный бросок нанес Владислав Картаев на 33-й минуте.

    У гостей голы на свой счет записали Виталий Кравцов и Ник Бэйлен, которые отличились на 12-й и 57-й минутах.

    КХЛ. Плей-офф
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Кравцов — 2 (бол., Пилут, Гика), 11:52 — 0:1. Хартикайнен — 1 (бол., Кадейкин), 28:50 — 1:1. Картаев — 2 (Башкиров), 32:33 — 2:1. Бэйлен — 1 (Гика, Кравцов), 56:50 — 2:2. Хартикайнен — 2 (Ларсен, Гранлунд), 73:21 — 3:2Вратари: Метсола — ФедотовШтраф: 12 — 10Броски: 34 (8+15+5+6) — 32 (6+5+13+8)

    Счет в серии стал ничейным — 1-1. Третий матч пройдет в Челябинске 7 марта.

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