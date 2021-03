Нападающий «Детройта»был переведен в запасную команду по решению тренерского штаба.

Компанию россиянину в так называемой «такси-команде» составят защитник Алекс Биега и форвард Матиас Броме.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Свечников провел два матча, набрав в них 3 (2+1) очка.

В январе «Ред Уингз» отправляли игрока на драфт отказов.

UPDATE: Forwards Mathias Brome and Evgeny Svechnikov and defenseman Alex Biega have been assigned to the #RedWings taxi squad.