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    Никитин: «Сочи» ждал наших ошибок, но Юханссон все подчистил

    Хоккей ЦСКА Сочи КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу команды в выездном матче с «Сочи» (2:0).

    Игорь Никитин
    Игорь Никитин

    «Хорошую игру сыграли в плане дисциплины и самоотдачи, соперник ждал наших ошибок.

    Какие мы допускали ошибки, Ларс (Юханссон — прим. ред.) подчистил. Парни хорошо отыграли сегодня», — цитирует Никитина пресс-служба «Сочи».

    Голкипер ЦСКА отразил 17 бросков и записал на свой счет второй «сухой» матч в текущем сезоне.

    ЦСКА занимает первую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 81 очко в 53 матчах. Сочинцы с 36 очками в 54 встречах занимают на «Западе» десятое место.

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