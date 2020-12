Стала известна дата старта регулярного сезона НХЛ

Руководство НХЛ и профсоюза игроков достигли соглашения по срокам нового сезона лиги, сообщает официальный сайт лиги.

Регулярный сезон стартует 13 января 2021 года и будет состоять из 56 матчей вместо 82. Все матчи будут проходить внутри перестроенных дивизионов, включая канадский.

Для окончательной договоренности соглашение, подтвежденное заместителем комиссара НХЛ Биллом Дэйли, должно пройти голосование совета управляющих лиги и NHLPA.

