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    Стала известна дата старта регулярного сезона НХЛ

    Хоккей НХЛКоронавирус в спорте Прогнозы на НХЛ
    Руководство НХЛ и профсоюза игроков достигли соглашения по срокам нового сезона лиги, сообщает официальный сайт лиги.

    Стала известна дата старта регулярного сезона НХЛ
    Стала известна дата старта регулярного сезона НХЛ

    Регулярный сезон стартует 13 января 2021 года и будет состоять из 56 матчей вместо 82. Все матчи будут проходить внутри перестроенных дивизионов, включая канадский.

    Для окончательной договоренности соглашение, подтвежденное заместителем комиссара НХЛ Биллом Дэйли, должно пройти голосование совета управляющих лиги и NHLPA.

    Сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса был доигран в «пузырях», организованных в канадских Торонто и Эдмонтоне. Обладателем Кубка Стэнли стала «Тампа», которая обыграла «Даллас» со счетом 4:2 в финальной серии.

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