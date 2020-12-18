ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Ростов»Спасительный хет-трик. Чалов проснулся и сохранил Гончаренко работу
  • 00:56
    • Дубль Рашфорда принес «МЮ» волевую победу над «Шеффилдом»
  • 00:43
    • «Рома» обыграла «Торино» в Риме
  • 23:48
    • Гончаренко: Остаюсь ли я главным тренером ЦСКА? Я же здесь, с вами
    Все новости спорта

    НХЛ может провести все матчи нового сезона в США

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Все матчи сезона НХЛ-2020/21 могут быть сыграны на территории США. Это произойдет в том в случае, если не удастся реализовать идею с канадским дивизионом, сообщает Sportsnet.

    Все матчи сезона НХЛ-2020/21 могут быть сыграны на территории США
    Все матчи сезона НХЛ-2020/21 могут быть сыграны на территории США

    По данным источника, канадские органы власти пока не одобрили план лиги по созданию канадского дивизиона. Для этого требуется получить одобрение органов здравоохранения Квебека, Онтарио, Манитобы, Альберты и Британской Колумбии. На данный момент подобный план встретил сопротивление.

    Если согласие не будет получено, «Ванкувер», «Калгари», «Эдмонтон», «Виннипег», «Торонто», «Оттава» и «Монреаль» проведут 56 игр сокращенного сезона на территории США.

  • Сезон в НХЛ может начаться 13 января
  • Читайте по теме

    • Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что в новом сезоне лиги могут создать дивизион из канадских команд. Это может понадобиться из-за ограничения передвижения между Канадой и США. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Берлине «Боруссию» Д ждет жесткое сопротивление хозяев
  • «Унион» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • «Урал» продлит ужасную серию «Тамбова»?
  • «Тамбов» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Сможет ли «Атлетик» обыграть дерзкую «Уэску»?
  • «Атлетик» — «Уэска». Прогноз и ставки
  • 4.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100 Играть€100 для победителей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.99
  • Экспресс дня 18 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Унион — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Тамбов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.45
  • Прогноз на матч Атлетик — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Головкин — Шеремета
  • Бокс
  • Завтра в 04:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ницца — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.03
  • Экспресс дня 19 декабря
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • $100
  • супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие