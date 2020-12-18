НХЛ может провести все матчи нового сезона в США

Все матчи сезона НХЛ-2020/21 могут быть сыграны на территории США. Это произойдет в том в случае, если не удастся реализовать идею с канадским дивизионом, сообщает Sportsnet.

Все матчи сезона НХЛ-2020/21 могут быть сыграны на территории США globallookpress.com 50 000 Бонус новым игрокам Играть!

По данным источника, канадские органы власти пока не одобрили план лиги по созданию канадского дивизиона. Для этого требуется получить одобрение органов здравоохранения Квебека, Онтарио, Манитобы, Альберты и Британской Колумбии. На данный момент подобный план встретил сопротивление.

Если согласие не будет получено, «Ванкувер», «Калгари», «Эдмонтон», «Виннипег», «Торонто», «Оттава» и «Монреаль» проведут 56 игр сокращенного сезона на территории США.

Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что в новом сезоне лиги могут создать дивизион из канадских команд. Это может понадобиться из-за ограничения передвижения между Канадой и США. 0