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    «Спартак» победил «Сочи»

    Хоккей КХЛ Спартак Сочи Прогнозы на КХЛ
    В очередном матче Континентальной хоккейной лиги «Спартак» одержал победу над «Сочи» со счетом 5:3.

    «Спартак» шестой на «Западе»
    «Спартак» шестой на «Западе»

    Давид Рундблад забил на 4 минуте, вывев хозяев вперед. Илья Талалуев и Лукаш Радил позволили «Спартаку» сравнять и увеличить счет.

    Затем у «Сочи» забил Сергей Шмелев, а Никита Сошников снова установил преимущество «красно-белых». Очень быстро Рундблад оформил дубль.

    Мартин Бакош и Артем Федоров поставили точку в матче, позволив «Спартаку» победить.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Спартак» (Москва) — 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)
    Голы: Рундблад — 2 (Гараев, Апальков), 3:15 — 1:0. Талалуев — 6 (Любимов), 25:19 — 1:1. Радил — 15 (Бакош, Лехтеря), 25:29 — 1:2. Шмелев — 7, 26:44 — 2:2. Соколов — 1, 27:13 — 2:3. Рундблад — 3 (Квартальнов), 28:00 — 3:3. Бакош — 8 (Радил, Лехтеря), 40:43 — 3:4. Федоров — 5 (п.в., Никонцев), 59:07 — 3:5Вратари: Третьяк (58:30 — 59:07) — Гудачек (Трушков, 28:00)Штраф: 4 — 10Броски: 30 (9+13+8) — 29 (11+9+9)

    «Спартак» прервал серию из двух поражений, а вот «Сочи» потерпел уже четвертое подряд. 0

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