«Локомотив» на выезде разгромил «Салават Юлаев»

в матче регулярного турнира КХЛ разгромил на выездесо счетом 5:0.

В составе «Локо» по шайбе забросили Антон Ландер, Артур Каюмов и Денис Алексеев. Также дублем отличился Георгий Иванов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1) Голы: Уайдмэн — 5, 0:21 — 0:1. Мозякин — 2 (Яковлев, Песонен), 31:46 — 1:1. Бек — 7 (Мозякин, Нестрашил), 37:23 — 2:1. Чехович — 1 (Миле), 54:39 — 2:2. Белевич — 4, 62:09 — 2:3Вратари: Загидулин — МельничукШтраф: 4 — 6Броски: 19 (7+5+7+0) — 31 (10+9+11+1)

После 9 побед подряд «Локомотив» взобрался на третьем место таблицы Западной конференции. «Салават Юлаев» находится на шестой позиции Восточной конференции. 0