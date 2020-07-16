Василевский признан лучшим голкипером НХЛ

Андрей Василевский
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Первое место в списке занял российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский.
Вторым стал Туукка Раск из «Бостона», третьим — Коннор Хеллибак из «Виннипега».
Десятку сильнейших замкнул представитель «Далласа» Антон Худобин.
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, занявший второе место в прошлом рейтинге, не вошел в десятку.
Топ-10 лучших голкипером НХЛ:
1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»),
2. Туукка Раск («Бостон»),
3. Коннор Хеллибак («Виннипег»),
4. Бен Бишоп («Даллас»),
5. Джордан Биннингтон («Сент-Луис»),
6. Кэри Прайс («Монреаль»),
7. Дарси Кюмпер («Аризона»),
8. Робин Ленер («Вегас»),
9. Якоб Маркстрем («Ванкувер»),
10. Антон Худобин («Даллас»). 0