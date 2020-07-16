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    Василевский признан лучшим голкипером НХЛ

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    Эксперты NHL Network составили рейтинг 10 лучших голкиперов НХЛ на данный момент, сообщает официальный сайт лиги.

    Андрей Василевский
    Андрей Василевский

    Первое место в списке занял российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский.

    Вторым стал Туукка Раск из «Бостона», третьим — Коннор Хеллибак из «Виннипега».

    Десятку сильнейших замкнул представитель «Далласа» Антон Худобин.

    Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, занявший второе место в прошлом рейтинге, не вошел в десятку.

    Топ-10 лучших голкипером НХЛ:

    1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»),
    2. Туукка Раск («Бостон»),
    3. Коннор Хеллибак («Виннипег»),
    4. Бен Бишоп («Даллас»),
    5. Джордан Биннингтон («Сент-Луис»),
    6. Кэри Прайс («Монреаль»),
    7. Дарси Кюмпер («Аризона»),
    8. Робин Ленер («Вегас»),
    9. Якоб Маркстрем («Ванкувер»),
    10. Антон Худобин («Даллас»). 0

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