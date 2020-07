«Миннесота» подписала двухлетний контракт с Капризовым

Нападающийподписал соглашение с клубом НХЛ

Генеральный директор «Миннесоты» Билл Герин объявил сегодня, что клуб подписал двухлетний контракт с 32-летним российским форвардом.

«Мы рады официально подписать и приветствовать Кирилла в нашей организации.

Он превзошел все ожидания в своем развитии с момента его драфта в 2015 году», — прокомментировал подписание соглашения Герин.

Напомним, что Капризов был задрафтован «Миннесотой» в пятом раунде драфта 2015 года под общим 135-м номером, однако в НХЛ так и не сыграл ни одного матча.

За ЦСКА Кирилл выступает с 2017-го после перехода из «Салавата Юлаева». Всего на его счету 261 (124+137) очков при показателе полезности «+96» в 293 встречах КХЛ.

Kaprizov Countdown: 0

NEWS: The #mnwild announced the club has signed forward Kirill Kaprizov to a two-year, entry-level contract starting with the 2019-20 season.

Welcome to the #StateOfHockey, @KaprizovKirill! 🖋

🗞 « https://t.co/skdkSkKPd7 pic.twitter.com/ZhHJgaYWa7