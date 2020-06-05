Брагин стал главным тренером СКА

Валерий Брагин
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На этом посту 64-летний специалист сменил Алексея Кудашова.
Штаб СКА на новый сезон выглядит так: Роман Ротенберг (глава штаба, вице-президент), Андрей Точицкий (генеральный директор), Валерий Брагин (главный тренер), Андрей Козырев (старший тренер), Александр Бойков (тренер), Рашит Давыдов (тренер вратарей), Петер Хирш (тренер по индивидуальной подготовке вратарей), Юрий Жданов (главный тренер по ОФП), Александр Трошин (тренер по ОФП), Артем Нехороших (тренер по ИФП), Ларс Юхансон (тренер-методист), Дэниэл Бохнер (тренер по развитию игроков).
Напомним, ранее Брагин сменил Кудашова на посту главного тренера сборной России по хоккею. 0