Вей подписал контракт со СКА на 2 года

Нападающийподписал двухлетний контракт с питерским информирует официальный сайт клуба.

«Начать хочу с благодарности ЦСКА за два года, проведенных в столице. За время игры там у меня сложилось много добрых отношений и остались воспоминания, которые я всегда буду хранить. Спасибо клубу, городу и болельщикам!

Переезд в СКА — это захватывающая новая глава в моей карьере. В СКА создана инфраструктура мирового уровня и система развития и подготовки с лучшими условиями.

Все организационные процессы и победные традиции для любого профессионального игрока просто идеальны. Я с большой радостью делаю этот шаг.

СКА играет в современный хоккей, который приятно смотреть, против этого соперника сложно играть. Когда играешь в Петербурге, всегда ощущаешь эту энергию. Очень жду момента, когда надену свитер СКА и присоединюсь к команде в борьбе за победы.

Хочу сказать большое спасибо Санкт-Петербургу и огромному количеству петербургских болельщиков, которые, надеюсь, гостеприимно встретят меня и мою семью в своем прекрасном городе с богатой историей.

Вместе мы будем бороться за Кубок и создавать новые незабываемые впечатления!» — сказал Вей «Спорт-Экспрессу».

В прошлом сезоне 28-летний Вей набрал 48 (13+35) очков в 52 матчах чемпионата КХЛ за ЦСКА. В плей-офф сыграл четыре игры и набрал 2 (1+1) балла. 0