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    Вей подписал контракт со СКА на 2 года

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    Нападающий Линден Вей подписал двухлетний контракт с питерским СКА, информирует официальный сайт клуба.

    Линден Вей
    Линден Вей

    «Начать хочу с благодарности ЦСКА за два года, проведенных в столице. За время игры там у меня сложилось много добрых отношений и остались воспоминания, которые я всегда буду хранить. Спасибо клубу, городу и болельщикам!

    Переезд в СКА — это захватывающая новая глава в моей карьере. В СКА создана инфраструктура мирового уровня и система развития и подготовки с лучшими условиями.

    Все организационные процессы и победные традиции для любого профессионального игрока просто идеальны. Я с большой радостью делаю этот шаг.

    СКА играет в современный хоккей, который приятно смотреть, против этого соперника сложно играть. Когда играешь в Петербурге, всегда ощущаешь эту энергию. Очень жду момента, когда надену свитер СКА и присоединюсь к команде в борьбе за победы.

    Хочу сказать большое спасибо Санкт-Петербургу и огромному количеству петербургских болельщиков, которые, надеюсь, гостеприимно встретят меня и мою семью в своем прекрасном городе с богатой историей.

    Вместе мы будем бороться за Кубок и создавать новые незабываемые впечатления!» — сказал Вей «Спорт-Экспрессу».

    В прошлом сезоне 28-летний Вей набрал 48 (13+35) очков в 52 матчах чемпионата КХЛ за ЦСКА. В плей-офф сыграл четыре игры и набрал 2 (1+1) балла. 0

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