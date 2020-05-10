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    «Спартак» вернул вратаря из «Адмирала»

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    «Спартак» заключил двусторонний контракт на один сезон с голкипером Александром Трушковым из «Адмирала», сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

    Александр Трушков
    Александр Трушков

    23-летний Трушков выступал в системе «Спартака» с 2013 года. В нынешнем сезоне вратарь играл в составе фарм-клуба в ВХЛ. За воскресенский «Химик» Александр сыграл 16 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ. В среднем за встречу Александр пропускал 2,16 шайбы, отражая 93,5% броска.

    19 декабря 2019 года «Спартак» обменял Трушкова в «Адмирал». В 12 матчах регулярного чемпионата КХЛ Александр одержал две победы при проценте отражённых бросков 90,8 и коэффициенте надежности 3,21. В общей сложности за карьеру в лиге российский голкипер принял участие в 31 матче. 0

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