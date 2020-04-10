Форвард ЦСКА объяснил отказ ехать в «Эдмонтон»

Форвард ЦСКАрассказал, почему отказался от перехода в клуб НХЛ «Эдмонтон».

«Для меня главным фактором в пользу того, чтобы остаться, стал непосредственно хоккей. За два последних сезона я, наконец, ожил после возвращения из Северной Америки.

Мне хочется закрепить этот успех и в течение ближайших лет стать еще лучше, получить уверенность. Через два года я снова смогу попробовать свои силы в НХЛ.

Если продолжу прогрессировать, то через два года и вариантов будет больше, и роль могут предложить совсем другую.

Я, принимая решение о том, где продолжить карьеру, больше отталкивался от ситуации в ЦСКА. Хотя и финансовый момент тоже учитывал», — приводит слова Слепышева «Спорт-Экспресс». 0