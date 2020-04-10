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    Форвард ЦСКА объяснил отказ ехать в «Эдмонтон»

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    Форвард ЦСКА Антон Слепышев рассказал, почему отказался от перехода в клуб НХЛ «Эдмонтон».

    Антон Слепышев
    Антон Слепышев

    «Для меня главным фактором в пользу того, чтобы остаться, стал непосредственно хоккей. За два последних сезона я, наконец, ожил после возвращения из Северной Америки.

    Мне хочется закрепить этот успех и в течение ближайших лет стать еще лучше, получить уверенность. Через два года я снова смогу попробовать свои силы в НХЛ.

    Если продолжу прогрессировать, то через два года и вариантов будет больше, и роль могут предложить совсем другую.

  • Слепышев отказался переходить в «Эдмонтон»
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    • Я, принимая решение о том, где продолжить карьеру, больше отталкивался от ситуации в ЦСКА. Хотя и финансовый момент тоже учитывал», — приводит слова Слепышева «Спорт-Экспресс». 0

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