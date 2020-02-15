ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин де Брюйне«Манчестер Сити» исключен из еврокубков. Как это отразится на клубе?
  • 17:55
    • Логинов выиграл золото в спринте чемпионата мира по биатлону
  • 19:09
    • ЦСКА «всухую» переиграл «Локомотив» в Ярославле
  • 17:40
    • «Салават Юлаев» в овертайме уступил СКА
  • 15:58
    • ЦСКА разгромил швейцарский клуб в товарищеском матче
  • 15:13
    • Биатлонист Устюгов: Беспредел есть беспредел
    Все новости спорта

    ЦСКА «всухую» переиграл «Локомотив» в Ярославле

    Хоккей КХЛ Локомотив ЦСКА Прогнозы на КХЛ
    Ярославский «Локомотив» потерпел домашнее поражение от московского ЦСКА (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе армейцев шайбы забросили Никита Нестеров, Андрей Светлаков и Кирилл Капризов, оформивший дубль в третьем периоде.

    Отметим, что ЦСКА обыграл «Локомотив» в четвертый раз в текущем сезоне. Ранее обе команды уже обеспечили себе место в Кубке Гагарина.

    Армейцы занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 88 очков. Ярославская команда с 66 очками располагается на шестой строчке.

    Следующий матч ЦСКА проведет 17 февраля с минским «Динамо», а «Локомотив» на следующий день сыграет с «Витязем».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
    Голы: Нестеров — 7 (бол., Слепышев, Вей), 8:51 — 0:1. Светлаков — 4 (Романов, Мамин), 47:29 — 0:2. Капризов — 26 (Слепышев, Романов), 49:08 — 0:3. Капризов — 27 (бол., Слепышев, Вей), 52:19 — 0:4Вратари: Коновалов — СорокинБроски: 22 (10+7+5) — 32 (10+8+14)Штраф: 4 — 4
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • В секунде от успеха. Сборная России увозит из Швеции три поражения
  • 09/02/2020 в 20:58
    •
  • Прогноз
  • «Нью-Джерси» — «Коламбус»
  • 1.58
  • Послезавтра в 02:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Догонит ли «Рома» «Аталанту»?
  • «Аталанта» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Продлится ли «сухая» серия «Ливерпуля»?
  • «Норвич» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Сколько ПСЖ забьет аутсайдеру?
  • «Амьен» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Атлетико» Футбол Примера. «Атлетико» сыграл вничью с «Валенсией», «Барселона» примет «Хетафе», Смолов против «Реала»Обзор матчей 24 тура Примеры 17:270
  • 12:18
    • Биатлонист Устюгов лишен золота Олимпиады в Сочи
  • 17:49
    • «Бернли» увез три очка из Саутгемптона
  • 17:25
    • «Мальорка» минимально победила «Алавес»
    Хосеп Гвардиола Футбол Великие комбинаторы. «Ман Сити» вышвырнули из Лиги чемпионовЗа что УЕФА исключил «Манчестер Сити» из еврокубков на два сезона 00:030
  • Экспресс дня

  • Продлит ли «Реал» победную серию?
  • 3.51
    •
  • 19:09
    • «Лечче» продлил победную серию до трех матчей
  • 18:54
    • Скелетонист Третьяков занял второе место в общем зачете Кубка мира
  • 18:40
    • Логинов: Залогом успеха стала чистая стрельба
    Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд Футбол Дортмундская кузница. Суперзвезд здесь готовят, а не покупаютСвой секрет успеха в «Боруссии» не скрывают Вчера в 23:010
  • 17:11
    • КХЛ: «Барыс» обыграл «Сочи», «Сибирь» одолела «Северсталь»
  • 16:59
    • «Реал» и Рамос не могут договориться об условиях нового контракта
  • 15:44
    • Халили стал вторым в спринте Кубка IBU
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.55
  • Прогноз на матч Чертаново — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.09
  • Прогноз на матч Амьен — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Болонья — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Норвич — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.82
  • Экспресс дня 15 февраля
  • Сегодня в 20:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Фортуна — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вильярреал — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Нант — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бордо — Дижон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Аталанта — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.59
  • Прогноз на матч Колорадо — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Аризона — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие