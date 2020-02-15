ЦСКА «всухую» переиграл «Локомотив» в Ярославле

Ярославскийпотерпел домашнее поражение от московского(0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе армейцев шайбы забросили Никита Нестеров, Андрей Светлаков и Кирилл Капризов, оформивший дубль в третьем периоде.

Отметим, что ЦСКА обыграл «Локомотив» в четвертый раз в текущем сезоне. Ранее обе команды уже обеспечили себе место в Кубке Гагарина.

Армейцы занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 88 очков. Ярославская команда с 66 очками располагается на шестой строчке.

Следующий матч ЦСКА проведет 17 февраля с минским «Динамо», а «Локомотив» на следующий день сыграет с «Витязем».