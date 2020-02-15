ЦСКА «всухую» переиграл «Локомотив» в Ярославле

В составе армейцев шайбы забросили Никита Нестеров, Андрей Светлаков и Кирилл Капризов, оформивший дубль в третьем периоде.
Отметим, что ЦСКА обыграл «Локомотив» в четвертый раз в текущем сезоне. Ранее обе команды уже обеспечили себе место в Кубке Гагарина.
Армейцы занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 88 очков. Ярославская команда с 66 очками располагается на шестой строчке.
Следующий матч ЦСКА проведет 17 февраля с минским «Динамо», а «Локомотив» на следующий день сыграет с «Витязем».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
Голы: Нестеров — 7 (бол., Слепышев, Вей), 8:51 — 0:1. Светлаков — 4 (Романов, Мамин), 47:29 — 0:2. Капризов — 26 (Слепышев, Романов), 49:08 — 0:3. Капризов — 27 (бол., Слепышев, Вей), 52:19 — 0:4Вратари: Коновалов — СорокинБроски: 22 (10+7+5) — 32 (10+8+14)Штраф: 4 — 4