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    «Спартак» победил «Северсталь» в Череповце

    Хоккей КХЛ Спартак Северсталь Прогнозы на КХЛ
    Московский «Спартак» одержал гостевую победу над «Северсталью» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Спартак»
    «Спартак»

    Гости вышли вперед благодаря шайбе Робина Ганзла (32-я минута). В третьем периоде хозяева сравняли — гол на счету Егора Яковлева (53).

    В овертайме победу москвичам принес Каспарс Даугавиньш (61).

    «Спартак» находится на пятой строчке в Западной конференции (62 очка). «Северсталь» занимает десятое место (46 очков).

    Следующий матч череповецкий клуб проведет против того же «Спартака», но уже в гостях, а москвичи встретятся в Минске против местного «Динамо».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Спартак» (Москва) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Ганзл — 10 (Карсумс, Даугавиньш), 31:28 — 0:1. Яковлев — 5 (Хохлов, Монахов), 52:40 — 1:1. Даугавиньш — 11 (Рылов, Ганзл), 60:38 — 1:2 Шугаев — Беспалов. Вратари:Броски: 34 (10+13+11+0) — 22 (9+4+8+1)Штраф: 6 — 6
    Нижнекамский «Нефтехимик» на своем льду уступил по буллитам челябинскому «Трактору» — 3:4 ПБ.

    В составе хозяев дублем отметился финский нападающий Йонас Энлунд (28-я и 36-я минуты). Еще один гол на счету канадца Райана Мерфи (3).

    Соперник ответил результативными бросками Томаша Гики (49, 56) и Александра Авцина (58). Победный буллит на счету Кристиана Томаса.

    «Нефтехимик» занимает десятое место в Восточной конференции, набрав 47 очков в 48 матчах. Екатеринбургский клуб с 45 очками поднялся на 11-е место.

    Следующим соперником нижнекамцев станет «Автомобилист», а «Трактор» сыграет против «Сибири».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» — «Трактор» — 3:4 Б (1:0, 2:0, 0:3, 0:0, 0:1)
    Голы: Мерфи — 4 (бол., Уайт, Порядин), 2:45 — 1:0. Энлунд — 5 (бол., Шарипзянов, Хайруллин), 27:53 — 2:0. Энлунд — 6 (Падакин, Шарипзянов), 35:04 — 3:0. Гика — 12 (Седлак, Бэйлен), 48:57 — 3:1. Гика — 13 (Терещенко, Бэйлен), 55:01 — 3:2. Авцин — 6 (Михеев, Основин), 57:32 — 3:3Победный буллит: ТомасВратари: Барулин — Галимов (Федотов, 35:04)Броски: 31 (6+14+9+2) — 37 (8+10+12+7)Штраф: 16 — 12
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