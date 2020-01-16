«Спартак» победил «Северсталь» в Череповце

Московскийодержал гостевую победу над(2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Гости вышли вперед благодаря шайбе Робина Ганзла (32-я минута). В третьем периоде хозяева сравняли — гол на счету Егора Яковлева (53).

В овертайме победу москвичам принес Каспарс Даугавиньш (61).

«Спартак» находится на пятой строчке в Западной конференции (62 очка). «Северсталь» занимает десятое место (46 очков).

Следующий матч череповецкий клуб проведет против того же «Спартака», но уже в гостях, а москвичи встретятся в Минске против местного «Динамо».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Северсталь» (Череповец) — «Спартак» (Москва) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) Голы: Ганзл — 10 (Карсумс, Даугавиньш), 31:28 — 0:1. Яковлев — 5 (Хохлов, Монахов), 52:40 — 1:1. Даугавиньш — 11 (Рылов, Ганзл), 60:38 — 1:2 Шугаев — Беспалов. Вратари:Броски: 34 (10+13+11+0) — 22 (9+4+8+1)Штраф: 6 — 6

Нижнекамскийна своем льду уступил по буллитам челябинскому— 3:4 ПБ.

В составе хозяев дублем отметился финский нападающий Йонас Энлунд (28-я и 36-я минуты). Еще один гол на счету канадца Райана Мерфи (3).

Соперник ответил результативными бросками Томаша Гики (49, 56) и Александра Авцина (58). Победный буллит на счету Кристиана Томаса.

«Нефтехимик» занимает десятое место в Восточной конференции, набрав 47 очков в 48 матчах. Екатеринбургский клуб с 45 очками поднялся на 11-е место.

Следующим соперником нижнекамцев станет «Автомобилист», а «Трактор» сыграет против «Сибири».