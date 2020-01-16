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    «Авангард» одержал победу над «Адмиралом»

    «Адмирал» — «Авангард»: счет матча 1:3, обзор голов

    Хоккей КХЛ Авангард Адмирал Прогнозы на КХЛ
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» на выезде переиграл «Адмирал» — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).

    «Адмирал» — «Авангард»
    «Адмирал» — «Авангард»

    По шайбе в составе победителей забросили Алексей Потапов (7 минута), Кирилл Семенов (14) и Сергей Шумаков (47). Вячеслав Войнов отметился двумя результативными передачами.

    У проигравших точный бросок нанес Мартин Бакош (30).

    Для «ястребов» эта победа стала четвертой подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
    Голы: Потапов — 5 (Зернов, Войнов), 6:21 — 0:1. Семенов — 14 (Кошелев, Фрэнсон), 13:40 — 0:2. Бакош — 15 (бол., Юнг, Вихарев), 29:08 — 1:2. Шумаков — 12 (бол., Войнов, Клинкхаммер), 46:42 — 1:3Вратари: Красоткин — БобковШтраф: 4 — 6Броски: 26 (9+8+9) — 24 (10+8+6)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает второе место (68 очков), а «Адмирал» — девятое (49 очков). 0

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