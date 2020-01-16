«Адмирал» — «Авангард»: счет матча 1:3, обзор голов

«Адмирал» — «Авангард»
ХК «Адмирал»
По шайбе в составе победителей забросили Алексей Потапов (7 минута), Кирилл Семенов (14) и Сергей Шумаков (47). Вячеслав Войнов отметился двумя результативными передачами.
У проигравших точный бросок нанес Мартин Бакош (30).
Для «ястребов» эта победа стала четвертой подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Голы: Потапов — 5 (Зернов, Войнов), 6:21 — 0:1. Семенов — 14 (Кошелев, Фрэнсон), 13:40 — 0:2. Бакош — 15 (бол., Юнг, Вихарев), 29:08 — 1:2. Шумаков — 12 (бол., Войнов, Клинкхаммер), 46:42 — 1:3Вратари: Красоткин — БобковШтраф: 4 — 6Броски: 26 (9+8+9) — 24 (10+8+6)
В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает второе место (68 очков), а «Адмирал» — девятое (49 очков). 0