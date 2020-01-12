НХЛ. Шайба Ковальчука, шатаут Василевского и два очка Барбашева

«Филадельфия» — «Тампа-Бэй» 0:1

Шайба Патрика Маруна принесла «Тампе» выездную победу над «Филадельфией» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 23 броска и оформил второй шатаут в сезоне.

«Филадельфия» (52 очка) — восьмая на Востоке, «Тампа-Бэй» (58) — пятая.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Тампа-Бэй» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) Гол: Марун — 6, 27:27 — 0:1Вратари: Харт (58:16) — ВасилевскийШтраф: 8-6Броски: 23 (7+6+10) — 28 (8+13+7)

«Филадельфия» — «Тампа-Бэй» 0:1

«Каролина» — «Лос-Анджелес» 2:0

«Каролина» дома переиграла «Лос-Анджелес» со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников результативными действиями не отличился.

«Каролина» с 56 очками идет на шестом месте в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» (40) — 14-й на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Лос-Анджелес» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) Голы: Нидеррайтер — 6 (Терявяйнен, Ахо), 4:52 — 1:0. Терявяйнен — 9 (п.в.), 59:56 — 2:0Вратари: Раймер — Кэмпбелл (57:56 — 59:56)Штраф: 4-4Броски: 30 (14+8+8) — 41 (10+14+17)

«Каролина» — «Лос-Анджелес» 2:0

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Бостон» 2:3 ОТ

Гол в овертайме Патриса Бержерона принес «Бостону» выездную викторию над «Айлендерс» — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0). В составе хозяев 30 бросков из 33 отразил Семен Варламов.

В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк Айлендерс» (58 очков) идет на четвертом месте, «Бостон» (65) лидирует в этой конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Бостон» — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) Голы: Мэйфилд — 5 (Барзал, Добсон), 4:36 — 1:0. Дебраск — 14 (Бьорк, Макэвой), 28:33 — 1:1. Мур — 2 (Хейнен, Койл), 45:48 — 1:2. Барзал — 17 (Бэйли), 49:33 — 2:2. Бержерон — 19 (бол., Краг, Раск), 61:33 — 2:3Вратари: Варламов — РаскШтраф: 4-2Броски: 37 (14+11+12+0) — 33 (5+11+14+3)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Бостон» 2:3 ОТ

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» 1:5

«Вашингтон» на своем льду крупно проиграл «Нью-Джерси» — 1:5 (0:1, 1:3, 0:1). В составе победителей дублем отметился Нико Хишир. Еще по голу забили Никита Гусев, Блейк Коулман и Майлз Вуд. Автором единственной шайбы «Кэпиталз» стал Якуб Врана. Капитан столичных Александр Овечкин закончил матч с показателем полезности «-2», Евгений Кузнецов с «-3», а защитник Дмитрий Орлов с «-1».

«Вашингтон» с 65 баллами идет вторым на Востоке, «Нью-Джерси» (39) — 14-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 1:5 (0:1, 1:3, 0:1) Голы: Хишир — 11 (Батчер, Кэррик), 5:27 — 0:1. Гусев — 8 (Батчер, Симмондс), 23:28 — 0:2. Коулман — 15 (мен., Зэйджак, Грин), 26:48 — 0:3. Врана — 20 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 28:28 — 1:3. Хишир — 12 (Палмиери), 32:11 — 1:4. Вуд — 6 (п.в.), 55:04 — 1:5Вратари: Холтби (54:51 — 55:04) — ДомингеШтраф: 2-10Броски: 34 (12+9+13) — 22 (8+9+5)

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» 1:5

«Оттава» — «Монреаль» 1:2 ОТ

Илья Ковальчук голом в овертайме принес победу «Монреалю» гостевую победу над «Оттавой» — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0). Эта победа позволила «Монреалю» прервать серию из восьми поражений, «Оттава» проиграла седьмую игру подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Монреаль» — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) Голы: Сузуки — 9 (бол., Питри, Татар), 8:24 — 0:1. Батерсон — 1, 53:32 — 1:1. Ковальчук — 4, 64:08 — 1:2Вратари: Хегберг — ПрайсШтраф: 10-10Броски: 42 (8+16+16+2) — 25 (8+7+2+8)

«Оттава» — «Монреаль» 1:2 ОТ

«Сент-Луис» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 5:2

«Сент-Луис» на своем льду крупно обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:2 (2:1, 3:1, 0:0). Нападающий «Блюз» Иван Барбашев отметился двумя результативными передачами. Российские нападающие гостей Артемий Панарин и Павел Бучневич записали на свой счет по ассисту.

«Сент-Луис» — лидер Западной конференции, «Нью-Йорк Рейнджерс» (46) — 11-й на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Рейнджерс» — 5:2 (2:1, 3:1, 0:0) Голы: Хитил — 11 (Линдгрен, Панарин), 1:34 — 0:1. Бортуццо — 1 (Барбашев, Пьетранджело), 9:38 — 1:1. Данн — 7 (Сэнфорд), 18:41 — 2:1. Перрон — 20 (бол., Шенн, Пьетранджело), 21:26 — 3:1. Хауден — 6 (Хитил, Бучневич), 28:49 — 3:2. Сэнфорд — 4 (Барбашев, Де ла Росе), 30:34 — 4:2. Шворц — 15 (Шенн, Сундквист), 34:50 — 5:2Вратари: Биннингтон — ЛундквистШтраф: 16-16Броски: 29 (9+13+7) — 23 (8+6+9)

«Сент-Луис» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 5:2

«Чикаго» — «Анахайм» 4:2

Благодаря дублю Доминика Кубалика «Чикаго» дома переиграл «Анахайм» со счетом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1). «Чикаго» — 12-й на Востоке, «Анахайм» — 15-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Анахайм» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) Голы: Джонс — 5 (Каше), 3:37 — 0:1. Тэйвз — 11, 8:13 — 1:1. Кубалик — 15 (Кейн, Тэйвз), 24:20 — 2:1. Кубалик — 16 (Мерфи, Смит), 32:21 — 3:1. Ракелль — 11 (Лундстрем, Комтуа), 42:29 — 3:2. Мяяття — 3 (Дебринкэт, Кемпф), 43:59 — 4:2Вратари: Ленер — Гибсон (57:13)Штраф: 2-2Броски: 33 (8+17+8) — 37 (10+9+18)

«Чикаго» — «Анахайм» 4:2

«Вегас» — «Коламбус» 0:3

«Вегас» на своем льду уступил «Коламбус» со счетом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). В составе победителей по голу забили Эмиль Бемстрем, Пьер-Люк Дюбуа и Александер Веннберг.

«Коламбус» набрал 52 очка и занимает девятое место на Востоке. У «Вегаса» 54 очка и шестая позиция на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Коламбус» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) Голы: Бемстрем — 4 (бол., Джонс, Стенлунд), 16:38 — 0:1. Дюбуа — 15 (Харрингтон, Милано), 22:06 — 0:2. Веннберг — 3 (Стенлунд, Гербе), 48:26 — 0:3Вратари: Флери — МерзликинсШтраф: 4-6Броски: Флери — Мерзликинс

«Калгари» — «Эдмонтон» 4:3

«Калгари» выиграл у «Эдмонтона» в домашнем матче — 4:3 (2:2, 1:1, 1:0). В составе победителей дубль сделал Элиас Линдхольм.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Эдмонтон» — 4:3 (2:2, 1:1, 1:0) Голы: Линдхольм — 19 (Манджапане, Ткачак), 4:04 — 1:0. Ньюджент-Хопкинс — 11 (Ямамото, Драйзайтль), 5:07 — 1:1. Макдэвид — 25 (Бир), 9:06 — 1:2. Годро — 13 (Монахэн, Хэнифин), 19:19 — 2:2. Ньюджент-Хопкинс — 12 (Ямамото), 21:24 — 2:3. Дюбе — 4 (Райан), 31:34 — 3:3. Линдхольм — 20 (Джиордано, Годро), 40:39 — 4:3Вратари: Тэлбот — Коскинен (58:13)Штраф: 2-0Броски: 33 (12+11+10) — 32 (11+6+15)

«Сан-Хосе» — «Даллас» 2:1