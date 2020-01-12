ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. Шайба Ковальчука, шатаут Василевского и два очка Барбашева

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 января

    Хоккей НХЛ Сан-Хосе Шаркс Даллас Старз Эдмонтон Ойлерз Калгари Флэймз Вегас Голден Найтс Коламбус Блю Джекетс Чикаго Блэкхоукс Анахайм Дакс Нью-Йорк Рейнджерс Сент-Луис Блюз Оттава Сенаторз Монреаль Канадиенс Вашингтон Кэпиталз Нью-Джерси Дэвилз Бостон Брюинз Каролина Харрикейнз Лос-Анджелес Кингз Тампа-Бэй Лайтнинг Филадельфия Флайерз Прогнозы на НХЛ
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуРоналду в «Арсенале», Зидан — в «Блэкберне». Величайшие несостоявшиеся трансферы «Монреаль»НХЛ. Шайба Ковальчука, шатаут Василевского и два очка Барбашева «Арсенал»АПЛ. «Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм», «Арсенал» потерял очки, уверенные победы «Челси» и «МЮ»
  • 09:15
    • Ковальчук догнал Буре по голам в НХЛ среди россиян
  • 07:23
    • «Бостон» и «Хьюстон» одержали разгромные победы
  • 22:23
    • «Ливерпуль» удержал минимальную победу над «Тоттенхэмом»
  • 00:40
    • «Интер» и «Аталанта» обменялись голами
  • 22:00
    • Гол Иммобиле принес «Лацио» победу над «Наполи»
  • 20:03
    • Рублев одержал победу на турнире в Дохе
  • 19:53
    • «Челси» крупно обыграл «Бернли» на «Стэмфорд Бридж»
    Все новости спорта
    «Монреаль»
    «Монреаль»
  • 1000
  • Бесплатная ставка без условийЗабрать!

    «Филадельфия» — «Тампа-Бэй» 0:1

    Шайба Патрика Маруна принесла «Тампе» выездную победу над «Филадельфией» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 23 броска и оформил второй шатаут в сезоне.

    «Филадельфия» (52 очка) — восьмая на Востоке, «Тампа-Бэй» (58) — пятая.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Тампа-Бэй» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
    Гол: Марун — 6, 27:27 — 0:1Вратари: Харт (58:16) — ВасилевскийШтраф: 8-6Броски: 23 (7+6+10) — 28 (8+13+7)

    «Филадельфия» — «Тампа-Бэй» 0:1

    «Каролина» — «Лос-Анджелес» 2:0

    «Каролина» дома переиграла «Лос-Анджелес» со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников результативными действиями не отличился.

    «Каролина» с 56 очками идет на шестом месте в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» (40) — 14-й на Западе.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Лос-Анджелес» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Нидеррайтер — 6 (Терявяйнен, Ахо), 4:52 — 1:0. Терявяйнен — 9 (п.в.), 59:56 — 2:0Вратари: Раймер — Кэмпбелл (57:56 — 59:56)Штраф: 4-4Броски: 30 (14+8+8) — 41 (10+14+17)

    «Каролина» — «Лос-Анджелес» 2:0

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Бостон» 2:3 ОТ

    Гол в овертайме Патриса Бержерона принес «Бостону» выездную викторию над «Айлендерс» — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0). В составе хозяев 30 бросков из 33 отразил Семен Варламов.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк Айлендерс» (58 очков) идет на четвертом месте, «Бостон» (65) лидирует в этой конференции.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Бостон» — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Мэйфилд — 5 (Барзал, Добсон), 4:36 — 1:0. Дебраск — 14 (Бьорк, Макэвой), 28:33 — 1:1. Мур — 2 (Хейнен, Койл), 45:48 — 1:2. Барзал — 17 (Бэйли), 49:33 — 2:2. Бержерон — 19 (бол., Краг, Раск), 61:33 — 2:3Вратари: Варламов — РаскШтраф: 4-2Броски: 37 (14+11+12+0) — 33 (5+11+14+3)

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Бостон» 2:3 ОТ

    «Вашингтон» — «Нью-Джерси» 1:5

    «Вашингтон» на своем льду крупно проиграл «Нью-Джерси» — 1:5 (0:1, 1:3, 0:1). В составе победителей дублем отметился Нико Хишир. Еще по голу забили Никита Гусев, Блейк Коулман и Майлз Вуд. Автором единственной шайбы «Кэпиталз» стал Якуб Врана. Капитан столичных Александр Овечкин закончил матч с показателем полезности «-2», Евгений Кузнецов с «-3», а защитник Дмитрий Орлов с «-1».

    «Вашингтон» с 65 баллами идет вторым на Востоке, «Нью-Джерси» (39) — 14-й.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)
    Голы: Хишир — 11 (Батчер, Кэррик), 5:27 — 0:1. Гусев — 8 (Батчер, Симмондс), 23:28 — 0:2. Коулман — 15 (мен., Зэйджак, Грин), 26:48 — 0:3. Врана — 20 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 28:28 — 1:3. Хишир — 12 (Палмиери), 32:11 — 1:4. Вуд — 6 (п.в.), 55:04 — 1:5Вратари: Холтби (54:51 — 55:04) — ДомингеШтраф: 2-10Броски: 34 (12+9+13) — 22 (8+9+5)

    «Вашингтон» — «Нью-Джерси» 1:5

    «Оттава» — «Монреаль» 1:2 ОТ

    Илья Ковальчук голом в овертайме принес победу «Монреалю» гостевую победу над «Оттавой» — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0). Эта победа позволила «Монреалю» прервать серию из восьми поражений, «Оттава» проиграла седьмую игру подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Монреаль» — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Сузуки — 9 (бол., Питри, Татар), 8:24 — 0:1. Батерсон — 1, 53:32 — 1:1. Ковальчук — 4, 64:08 — 1:2Вратари: Хегберг — ПрайсШтраф: 10-10Броски: 42 (8+16+16+2) — 25 (8+7+2+8)

    «Оттава» — «Монреаль» 1:2 ОТ

    «Сент-Луис» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 5:2

    «Сент-Луис» на своем льду крупно обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:2 (2:1, 3:1, 0:0). Нападающий «Блюз» Иван Барбашев отметился двумя результативными передачами. Российские нападающие гостей Артемий Панарин и Павел Бучневич записали на свой счет по ассисту.

    «Сент-Луис» — лидер Западной конференции, «Нью-Йорк Рейнджерс» (46) — 11-й на Востоке.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» — «Рейнджерс» — 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)
    Голы: Хитил — 11 (Линдгрен, Панарин), 1:34 — 0:1. Бортуццо — 1 (Барбашев, Пьетранджело), 9:38 — 1:1. Данн — 7 (Сэнфорд), 18:41 — 2:1. Перрон — 20 (бол., Шенн, Пьетранджело), 21:26 — 3:1. Хауден — 6 (Хитил, Бучневич), 28:49 — 3:2. Сэнфорд — 4 (Барбашев, Де ла Росе), 30:34 — 4:2. Шворц — 15 (Шенн, Сундквист), 34:50 — 5:2Вратари: Биннингтон — ЛундквистШтраф: 16-16Броски: 29 (9+13+7) — 23 (8+6+9)

    «Сент-Луис» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 5:2

    «Чикаго» — «Анахайм» 4:2

    Благодаря дублю Доминика Кубалика «Чикаго» дома переиграл «Анахайм» со счетом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1). «Чикаго» — 12-й на Востоке, «Анахайм» — 15-й.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Анахайм» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
    Голы: Джонс — 5 (Каше), 3:37 — 0:1. Тэйвз — 11, 8:13 — 1:1. Кубалик — 15 (Кейн, Тэйвз), 24:20 — 2:1. Кубалик — 16 (Мерфи, Смит), 32:21 — 3:1. Ракелль — 11 (Лундстрем, Комтуа), 42:29 — 3:2. Мяяття — 3 (Дебринкэт, Кемпф), 43:59 — 4:2Вратари: Ленер — Гибсон (57:13)Штраф: 2-2Броски: 33 (8+17+8) — 37 (10+9+18)

    «Чикаго» — «Анахайм» 4:2

    «Вегас» — «Коламбус» 0:3

    «Вегас» на своем льду уступил «Коламбус» со счетом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). В составе победителей по голу забили Эмиль Бемстрем, Пьер-Люк Дюбуа и Александер Веннберг.

    «Коламбус» набрал 52 очка и занимает девятое место на Востоке. У «Вегаса» 54 очка и шестая позиция на Западе.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Коламбус» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Бемстрем — 4 (бол., Джонс, Стенлунд), 16:38 — 0:1. Дюбуа — 15 (Харрингтон, Милано), 22:06 — 0:2. Веннберг — 3 (Стенлунд, Гербе), 48:26 — 0:3Вратари: Флери — МерзликинсШтраф: 4-6Броски: Флери — Мерзликинс

    «Калгари» — «Эдмонтон» 4:3

    «Калгари» выиграл у «Эдмонтона» в домашнем матче — 4:3 (2:2, 1:1, 1:0). В составе победителей дубль сделал Элиас Линдхольм.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Эдмонтон» — 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)
    Голы: Линдхольм — 19 (Манджапане, Ткачак), 4:04 — 1:0. Ньюджент-Хопкинс — 11 (Ямамото, Драйзайтль), 5:07 — 1:1. Макдэвид — 25 (Бир), 9:06 — 1:2. Годро — 13 (Монахэн, Хэнифин), 19:19 — 2:2. Ньюджент-Хопкинс — 12 (Ямамото), 21:24 — 2:3. Дюбе — 4 (Райан), 31:34 — 3:3. Линдхольм — 20 (Джиордано, Годро), 40:39 — 4:3Вратари: Тэлбот — Коскинен (58:13)Штраф: 2-0Броски: 33 (12+11+10) — 32 (11+6+15)

    «Сан-Хосе» — «Даллас» 2:1

    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Брак дисциплины лишил золота. Россия упустила победу над Канадой
  • 06/01/2020 в 00:54
    •
  • Прогноз
  • «Виннипег» — «Нэшвилл»
  • 1.58
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Россия — Канада
  • Брак дисциплины лишил золота. Россия упустила победу над Канадой
    • 00:54 06/01/2020     Эдинсон Кавани
  • Трансферный дайджест. 31 декабря — 6 января
    • 22:30 06/01/2020     Лионель Месси
  • Гений не в форме. Что происходит с Месси?
    • 18:05 09/01/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Валерий Карпин Футбол Планы на зиму: «Ростов»Чем заняться Валерию Карпину во время зимнего перерыва в чемпионате России 10/01/2020 в 20:240
  • 07:05
    • Адвокат: Смолов хотел перейти в «Фейеноорд»
  • 09:58
    • Тарасов прибыл на медосмотр «Рубина»
  • 09:44
    • «Милуоки» на выезде обыграл «Портленд»
    Евгений Малкин Хоккей НХЛ. Два очка Малкина и результативная передача СвечниковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 января Вчера в 08:030
  • Экспресс дня

  • Легко ли добудет «Ман Сити» три очка в Бирмингеме?
  • 2.74
    •
  • 09:31
    • Серена Уильямс выиграла свой первый титул с 2017 года
  • 07:53
    • Касаткина вышла в основную сетку турнира в Австралии
  • 07:39
    • «Лацио» побил свой рекорд в Серии А
    Лионель Месси Футбол Гений не в форме. Что происходит с Месси?Звездный аргентинец в последнее время столкнулся с трудностями 09/01/2020 в 18:050
  • 19:53
    • «Лестер» на своем поле уступил «Саутгемптону»
  • 19:49
    • Дубль Рашфорда позволил «Манчестер Юнайтед» разгромить «Норвич»
  • 18:57
    • Гол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Кальяри»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.50
  • Прогноз на матч Эскобедо — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Удинезе — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Торино — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч ЦСКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Фиорентина — СПАЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Борнмут — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сампдория — Брешия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Мерида — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.40
  • Прогноз на матч Дижон — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие