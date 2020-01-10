«Витязь» в Минске проиграл «Динамо»

Минскоев домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержало победу над подольскимсо счетом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Марк-Андре Граньяни (30-я минута), Александр Павлович (31) и Андрей Костицын (45).

У гостей голы на счету Даниила Пыленкова (48) и Павла Воробья (58).

«Динамо» занимает последнее место в Западной конференции, набрав 32 очка в 46 встречах. «Витязь» идет на седьмой строчке (51 очко).

В следующем матче минская команда сыграет против «Спартака», а «Витязь» отправится в гости к «Нефтехимику».