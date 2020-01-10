«Витязь» в Минске проиграл «Динамо»

«Динамо» Минск
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В составе победителей шайбы забросили Марк-Андре Граньяни (30-я минута), Александр Павлович (31) и Андрей Костицын (45).
У гостей голы на счету Даниила Пыленкова (48) и Павла Воробья (58).
«Динамо» занимает последнее место в Западной конференции, набрав 32 очка в 46 встречах. «Витязь» идет на седьмой строчке (51 очко).
В следующем матче минская команда сыграет против «Спартака», а «Витязь» отправится в гости к «Нефтехимику».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Витязь» (Подольск) — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)
Голы: Граньяни — 8 (Спунер, Аносов), 29:56 — 1:0. Павлович — 3 (А. Костицын, Ковыршин), 30:57 — 2:0. А. Костицын — 11 (Морроу), 44:50 — 3:0. Пыленков — 1 (Ларичев, Моисеев), 47:18 — 3:1. Воробей — 2 (бол., Ержабек), 57:21 — 3:2Вратари: Тэйлор — Ежов (56:28 — 57:21Кочетков, 58:27, Ежов, 59:25, 59:50)Броски: 20 (8+7+5) — 32 (9+9+14)Штраф: 10 — 26