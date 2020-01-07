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    Квартальнов: «Металлург» неплохо начал, мы были не готовы

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    Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Металлургом» (2:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Дмитрий Квартальнов
    Дмитрий Квартальнов

    «Магнитогорск очень неплохо начал, мы немного были не готовы — начало все-таки было за ними.

    Во втором периоде, согласен, нам удалось наложить смены пару раз, но все-таки упустили 1 в 0, 2 в 1. В общем-то, эти моменты надо поправлять.

    Третий период был поспокойнее, мы его доиграли. Ребята молодцы, в таких играх много значит вратарь — первая шайба у нас зашла, у наших ворот штанга была, наш голкипер нам помог. Вратари вообще сегодня, мне кажется, неплохо сыграли.

    Налицо проблема большинства, этот компонент надо улучшать. Кормье и Азеведо не набирают очки, но набирают другие.

    Мы не смотрим на это, Патрис и Джастин — наши лидеры, выходят в ключевых моментах: и 4 на 5, и 5 на 4, здесь на них большая нагрузка выпадает. Мы в них уверены.

    Кто-то из вернувшихся с МЧМ-2020 сыграет в следующем матче. Мифтахов уже сегодня играл — правда, не на льду, был на скамейке», — заявил специалист «Матч ТВ».

    После этой встречи команда Квартальнова занимает первое место в таблице «Востока». В ее активе 66 очков. «Магнитка» занимает пятую строчку. В ее активе 51 очко. 0

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