Квартальнов: «Металлург» неплохо начал, мы были не готовы

Главный тренер «Ак Барса»прокомментировал победу над(2:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Магнитогорск очень неплохо начал, мы немного были не готовы — начало все-таки было за ними.

Во втором периоде, согласен, нам удалось наложить смены пару раз, но все-таки упустили 1 в 0, 2 в 1. В общем-то, эти моменты надо поправлять.

Третий период был поспокойнее, мы его доиграли. Ребята молодцы, в таких играх много значит вратарь — первая шайба у нас зашла, у наших ворот штанга была, наш голкипер нам помог. Вратари вообще сегодня, мне кажется, неплохо сыграли.

Налицо проблема большинства, этот компонент надо улучшать. Кормье и Азеведо не набирают очки, но набирают другие.

Мы не смотрим на это, Патрис и Джастин — наши лидеры, выходят в ключевых моментах: и 4 на 5, и 5 на 4, здесь на них большая нагрузка выпадает. Мы в них уверены.

Кто-то из вернувшихся с МЧМ-2020 сыграет в следующем матче. Мифтахов уже сегодня играл — правда, не на льду, был на скамейке», — заявил специалист «Матч ТВ».

После этой встречи команда Квартальнова занимает первое место в таблице «Востока». В ее активе 66 очков. «Магнитка» занимает пятую строчку. В ее активе 51 очко. 0