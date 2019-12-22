ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анчелотти призван изменить статус «Эвертона»У Анчелотти и Артеты много работы в «Эвертоне» и «Арсенале»
  • 11:03
    • Источник: «Зенит» может купить Черышева
  • 09:35
    • Малкин — на третьем месте в НХЛ по набранным очкам среди россиян
  • 07:25
    • «Милуоки» обыграл «Нью-Йорк», «Юта» увеличила победную серию
  • 01:04
    • ПСЖ разгромил «Амьен», Мбаппе оформил дубль
  • 23:59
    • Салах получил «Золотой мяч» КЧМ-2019
    Все новости спорта

    Малкин — на третьем месте в НХЛ по набранным очкам среди россиян

    Хоккей НХЛ Питтсбург Пингвинз Ванкувер Кэнакс Прогнозы на НХЛ
    «Питтсбург» в гостях проиграл «Ванкуверу» со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Евгений Малкин
    Евгений Малкин

    Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативной передачей, благодаря которой он обогнал Александра Могильного по очкам за карьеру в НХЛ.

    В активе воспитанника магнитогорского хоккея стало 1033 очка, а на счету завершившего карьеру Могильного 1032 балла.

    Таким образом, Малкин вышел на чистое третье место по очкам за карьеру в НХЛ среди российских игроков.

    У лидирующего по этому показателю форварда «Вашингтона» Александра Овечкина 1246 очков, на втором месте идет Сергей Федоров, на его счету 1179 очков. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Первый «сухарь» Кудашова. В «классике» победили, а на турнире — забыли
  • 16/12/2019 в 00:37
    •
  • Прогноз
  • «Даллас» — «Калгари»
  • 1.54
  • Завтра в 03:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Получит ли Роналду Суперкубок Италии в подарок на Рождество?
  • «Ювентус» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Как сыграет команда Моуринью с коллективом Лэмпарда?
  • «Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Как «Реал» встретит «Атлетик» на «Бернабеу»?
  • «Реал» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Вашингтон» Хоккей НХЛ. «Вашингтон» одолел «Тампу», «Питтсбург» уступил «Ванкуверу», «Сент-Луис» разгромил «Сан-Хосе»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 22 декабря 09:190
  • 07:41
    • Овечкин — капитан Столичного дивизиона на Матче звезд НХЛ-2020
  • 07:05
    • «Рубин» подпишет хавбека «Нефтехимика»
  • 09:52
    • Окслейд-Чемберлен получил травму в финале клубного ЧМ
    «Барселона» Футбол Примера. «Барселона» разгромила «Алавес», «Реал» примет «Атлетик»Результаты матчей 18 тура Примеры 02:110
  • Экспресс дня

  • Поднимется ли «Блэкберн» в зону плей-офф?
  • 2.96
    •
  • 08:11
    • «Бенфика» со Злобиным в воротах сыграла вничью с «Сетубалом» в Кубке лиги
  • 07:58
    • Жардим: Не знаю, откуда все эти слухи о моей отставке
  • 01:42
    • «Виннипег» разгромил «Миннесоту»
    Фрагмент матча Футбол АПЛ. «Ман Сити» разобрался с «Лестером», «Тоттенхэм» сразится с «Челси»Обзор матчей 18-го тура чемпионата Англии Вчера в 22:350
  • 21:59
    • Дубль Лукаку помог «Интеру» разгромить «Дженоа»
  • 21:44
    • «Авангард» продлил контракт с Хартли
  • 21:29
    • Лебедев не планирует продолжать карьеру
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Реал — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Уотфорд — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Сассуоло — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.96
  • Экспресс дня 23 декабря
  • Завтра в 22:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Парма — Брешиа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лечче — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Леганес — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Даллас — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч СКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Леванте — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие