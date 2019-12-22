Малкин — на третьем месте в НХЛ по набранным очкам среди россиян

в гостях проигралсо счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативной передачей, благодаря которой он обогнал Александра Могильного по очкам за карьеру в НХЛ.

В активе воспитанника магнитогорского хоккея стало 1033 очка, а на счету завершившего карьеру Могильного 1032 балла.

Таким образом, Малкин вышел на чистое третье место по очкам за карьеру в НХЛ среди российских игроков.

У лидирующего по этому показателю форварда «Вашингтона» Александра Овечкина 1246 очков, на втором месте идет Сергей Федоров, на его счету 1179 очков. 0