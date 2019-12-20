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    НХЛ. Шайба Свечникова, голы Проворова и Воробьева, 45 сэйвов Худобина

    Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 декабря

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    Свечников помог своей команде победить
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    «Колорадо» — «Каролина» — 1:3

    «Каролина» на выезде обыграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

    Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забил гол. Также по разу отличились Джейккоб Славин Себастьян Ахо.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Каролина» — 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)
    Голы: Маккиннон — 22 (бол., Ландескуг, Жирар), 44:05 — 1:0. Свечников — 15 (Фегеле, Стаал), 57:04 — 1:1. Славин — 4 (Валлмарк, Мартинук), 58:21 — 1:2. Ахо — 21 (п.в., Мартинук, Терявяйнен), 59:54 — 1:3Вратари: Грубауэр (58:28 — 59:54) — РаймерШтраф: 6 — 12Броски: 28 (11+13+4) — 40 (16+12+12)

    «Оттава» — «Нэшвилл» — 5:4 ОТ

    «Оттава» в овертайме выиграла у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

    Российские игроки «Сенаторз» Артем Анисимов и Владислав Наместников отметились голами.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Нэшвилл» — 5:4 ОТ (0:1, 3:0, 1:3, 1:0)
    Голы: Смит — 5 (Террис), 11:16 — 0:1. Уайт — 3 (Тирни, Боровицки), 23:02 — 1:1. Наместников — 8 (мен., Пажо), 23:52 — 2:1. Анисимов — 6 (Эннис, Хэйнси), 38:41 — 3:1. Ткачак — 12 (бол., Пажо, Дюклер), 41:20 — 4:1. Гримальди — 6 (Дюшен, Эллис), 41:35 — 4:2. Джохансен — 8 (бол., Эллис, Дюшен), 49:39 — 4:3. Йоси — 11, 53:07 — 4:4. Дюклер — 20 (бол., Шабо, Пажо), 62:40 — 5:4Вратари: Хегберг — СаросШтраф: 4 — 8Броски: 24 (10+10+3+1) — 37 (17+3+17+0)

    «Тампа-Бэй» — «Даллас» — 3:4 ОТ

    «Тампа» в овертайме проиграла «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ.

    Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 16 из 20 бросков по своим воротам, а его соотечественник из команды соперника Антон Худобин сделал 45 сэйвов при 48 бросках.

    Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился голом и голевой передачей, как и Михаил Сергачев из «Тампы».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Даллас» — 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Радулов — 10 (бол., Сегин, Клингберг), 4:09 — 0:1. Сергачев — 5 (бол., Джонсон, Палат), 12:58 — 1:1. Киллорн — 10 (бол., Кучеров, Хедман), 15:24 — 2:1. Палат — 10 (Сергачев, Шаттенкирк), 23:22 — 3:1. Факса — 8 (Клингберг, Гурьянов), 37:57 — 3:2. Дикинсон — 5 (Кольяно, Полак), 55:42 — 3:3. Сегин — 8 (Радулов), 63:00 — 3:4Вратари: Василевский — ХудобинШтраф: 4 — 8Броски: 48 (17+14+16+1) — 20 (8+5+4+3)

    «Бостон» — «Айлендерс» — 2:3 Б

    «Айлендерс» обыграли «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победитель определился в серии буллитов.

    Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 27 из 29 бросков. В серии буллитов он пропустил одну шайбу.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Айлендерс» — 2:3 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Бьорк — 5 (Койл), 1:58 — 1:0. Бойчак — 2 (Эберле, Ли), 23:26 — 1:1. Барзал — 14 (Бойчак), 38:26 — 1:2. Краг — 5 (бол., Крейчи, Пастрняк), 47:24 — 2:2Победный буллит: БарзалВратари: Раск — ВарламовШтраф: 4 — 10Броски: 29 (3+7+16+3) — 21 (4+6+9+2)

    «Филадельфия» — «Баффало» — 6:1

    «Филадельфия» обыграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. Для «Сэйбрз» это третье поражение кряду.

    Российские игроки «Флайерз» Иван Проворов и Михаил Воробьев отметились голами.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Баффало» — 6:1 (3:0, 3:0, 0:1)
    Голы: Воробьев — 1 (Майерс, Конекны), 13:04 — 1:0. ван Римсдайк — 9 (Хэйс, Нисканен), 15:32 — 2:0. Нисканен — 5 (бол., Хэйс, Ворачек), 17:05 — 3:0. Проворов — 8 (бол., Конекны, Кутюрье), 28:20 — 4:0. Питлик — 3 (Санхейм), 29:22 — 5:0. ван Римсдайк — 10 (бол., Конекны, Кутюрье), 32:27 — 6:0. Улофссон — 15 (бол., Далин, М. Юханссон), 51:35 — 6:1Вратари: Харт — ХаттонШтраф: 6 — 12Броски: 29 (14+11+4) — 17 (5+4+8)

    Другие результаты дня:

    «Ванкувер» — «Вегас» — 5:4 ОТ (3:1, 0:2, 1:1, 1:0)

    «Аризона» — «Миннесота» — 5:8 (1:0, 1:4, 3:4)

    «Калгари» — «Монреаль» — 3:4 ОТ (2:0, 0:2, 1:1, 0:1)

    «Виннипег» — «Чикаго» — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

    «Коламбус» — «Лос-Анджелес» — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) 0

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