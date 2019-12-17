СКА одержал волевую победу над «Северсталью»

Питерскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ вырвал победу ув овертайме — 4:3.

В составе победителей отличились Антон Бурдасов, Владимир Ткачев, а также Лука Бенгтссон и Максим Карпов.

За гостей шайбы забросили Вадим Кудако, Владислав Кодола и Макар Хабаров.

В составе «Северстали» с первых минут место в воротах занял 19-летний Константин Шостак, который дебютировал в КХЛ.

СКА продлил победную серию до 12 матчей и занимает первое место на «Западе», набрав 54 очка. «Северсталь», у которой 33 очка, расположилась на 10-й строчке.