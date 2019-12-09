НХЛ. Панарин набрал два очка, Георгиев сыграл на ноль, ассист Дадонова

«Эдмонтон» — «Баффало» — 2:3 ОТ

«Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл в овертайме «Баффало» — 2:3.

Победный гол на счету защитника Колина Миллера. Лидеры «нефтяников» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль очков не набрали.

«Эдмонтон» с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Баффало» (34) — восьмой на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Баффало» — 2:3 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 0:1) Голы: Окпосо — 3 (Сканделла), 4:08 — 0:1. Ларссон — 3 (Веси, Асплунд), 10:43 — 0:2. Шихан — 1 (Нюгорд, Нерс), 28:25 — 1:2. Нюгорд — 2 (бол., Нерс, Хас), 35:56 — 2:2. Миллер — 1 (М. Юханссон, Айкел), 61:13 — 2:3Вратари: Смит — УлльмаркШтраф: 6 — 6Броски: 28 (10+12+6+0) — 22 (11+4+6+1)

«Чикаго» — «Аризона» — 3:4 Б

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Джонатан Тэйвз, набравший 3 (1+2) очка.

На счету российского защитника «койотов» Ильи Любушкина бросок в створ, 7 силовых приемов и 3 блок-шота за 15.22 на льду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Аризона» — 3:4 Б Голы: Тэйвз — 6 (Де Хаан), 0:53 — 1:0. Дебринкэт — 8 (бол., Кейн, Тэйвз), 8:40 — 2:0. Фишер — 5 (Дворак, Шмолц ), 11:00 — 2:1. Кубалик — 7 (Мерфи, Тэйвз), 17:55 — 3:1. Гарлэнд — 12 (бол., Седерберг, Шмолц ), 26:32 — 3:2. Седерберг — 9 (бол., Келлер, Кессел), 28:53 — 3:3Победный буллит: ГарлэндВратари: Ленер — КюмперШтраф: 27 — 9Броски: 29 (11+9+5+4) — 47 (16+11+17+3)

«Вегас» — «Рейнджерс» — 0:5

Российский вратарь «синерубашечников» Александр Георгиев сыграл на ноль, отразив 38 бросков.

Артемий Панарин забил гол и сделал результативную передачу. Также на его счету показатель полезности «+1» и бросок в створ за 17.37 на льду. У Павла Бучневича бросок и 2 силовых приема за 15.12.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Рейнджерс» — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) Голы: Панарин — 14 (Стаал, Дианджело), 11:03 — 0:1. Крайдер — 7 (Стром, Линдгрен), 11:17 — 0:2. Труба — 5 (бол., Стром, Фокс), 27:14 — 0:3. Фаст — 4 (Труба, Шей), 30:32 — 0:4. Зибанежад — 7 (бол., Какко, Панарин), 55:05 — 0:5Вратари: Суббан — ГеоргиевШтраф: 15 — 13Броски: 38 (17+15+6) — 25 (7+12+6)

«Флорида» — «Сан-Хосе» — 5:1

Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 31.

На счету Евгения Дадонова результативная передача, показатель полезности «+1», 6 бросков в створ и блок-шот за 16.01 на льду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Сан-Хосе» — 5:1 (2:1, 1:0, 2:0) Голы: Яндл — 3 (бол., Юбердо, Барков), 4:31 — 1:0. Барков — 10 (Дадонов, Юбердо), 8:15 — 2:0. Лабанк — 8 (бол., Э. Карлссон, Кейн), 10:13 — 2:1. Матесон — 1 (Экблад, Ватрано), 26:32 — 3:1. Коннолли — 14 (бол., Хоффман, Яндл), 50:19 — 4:1. Ватрано — 7 (п.в., Уигар, Экблад), 58:31 — 5:1Вратари: Бобровский — Джонс (57:44 — 58:31)Штраф: 11 — 23Броски: 33 (12+10+11) — 31 (9+12+10)

«Виннипег» — «Анахайм» — 3:2

Нападающий «Джетс» Марк Шайфли оформил дубль.

«Виннипег» с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Анахайм» (28) — предпоследний.