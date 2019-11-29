«Динамо» по буллитам одолело «Торпедо»

Хоккеисты «Динамо»
ХК «Динамо»
На 9-й минуте Михал Чайковски вывел «бело-голубых» вперед. Хозяева отыгрались за две минуты до финальной сирены усилиями Даниила Ильина.
В серии буллитов решающую попытку реализовал игрок московского клуба Андре Петерссон.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «ХК Динамо» (Москва) — 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Чайковски — 5 (Алексеев), 8:14 — 0:1. Ильин — 3 (Минеев), 58:05 — 1:1Победный буллит: ПетерссонВратари: Тихомиров — БочаровШтраф: 4 — 6Броски: 47 (13+14+14+6) — 28 (13+7+5+3)
В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает третье место (43 очка), а «Торпедо» — четвертое (41 очко). 0