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    «Магнитка» выиграла пятый матч подряд

    Хоккей КХЛ Металлург Мг Сочи Прогнозы на КХЛ
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» на своем льду минимально обыграл «Сочи» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

    «Магнитка» выиграла пятый матч подряд
    «Магнитка» выиграла пятый матч подряд

    Единственную шайбу забил канадский форвард хозяева Эрик О'Делл. Результативную передачу на свой счет записал шведский нападающий Деннис Расмуссен.

    «Магнитка» одержала пятую победу подряд и набрала 33 очка.

    В следующем матче магнитогорский клуб на выезде сыграет с «Куньлунь Ред Стар» (17 ноября). Команда Александра Андриевского продолжит выездную серию матчем с рижским «Динамо» (17 ноября).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Сочи» (Сочи) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
    Гол: О`Делл — 4 (Расмуссен), 38:33 — 1:0Вратари: Кошечкин — Налимов (59:12)Штраф: 4-2Броски: 14 (5+6+3) — 33 (11+12+10)
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