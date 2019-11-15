«Магнитка» выиграла пятый матч подряд
globallookpress.com
Единственную шайбу забил канадский форвард хозяева Эрик О'Делл. Результативную передачу на свой счет записал шведский нападающий Деннис Расмуссен.
«Магнитка» одержала пятую победу подряд и набрала 33 очка.
В следующем матче магнитогорский клуб на выезде сыграет с «Куньлунь Ред Стар» (17 ноября). Команда Александра Андриевского продолжит выездную серию матчем с рижским «Динамо» (17 ноября).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Сочи» (Сочи) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: О`Делл — 4 (Расмуссен), 38:33 — 1:0Вратари: Кошечкин — Налимов (59:12)Штраф: 4-2Броски: 14 (5+6+3) — 33 (11+12+10)