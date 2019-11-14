«Локомотив» на своем льду обыграл «Нефтехимик»

Ярославскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл нижнекамский— 6:3 (3:0, 3:0, 0:3).

В составе победителей дубль оформил Антон Ландер, еще по разу отличились Степан Санников, Денис Алексеев, Якуб Накладал и Григорий Денисенко.

За «Нефтехимик» забросили шайбы Зак Митчелл, Якуб Берглунд и Ильдар Шиксатдаров.

Отметим, что «Нефтехимик» прервал свою победную серию из 10 игр.

«Локомотив» проведет следующий матч против 16 ноября против «Салавата Юлаева», а «Нефтехимик» в тот же день сыграет против «Спартака».