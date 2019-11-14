«Локомотив» на своем льду обыграл «Нефтехимик»

«Локомотив»
globallookpress.com
В составе победителей дубль оформил Антон Ландер, еще по разу отличились Степан Санников, Денис Алексеев, Якуб Накладал и Григорий Денисенко.
За «Нефтехимик» забросили шайбы Зак Митчелл, Якуб Берглунд и Ильдар Шиксатдаров.
Отметим, что «Нефтехимик» прервал свою победную серию из 10 игр.
«Локомотив» проведет следующий матч против 16 ноября против «Салавата Юлаева», а «Нефтехимик» в тот же день сыграет против «Спартака».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» — «Нефтехимик» — 6:3 (3:0, 3:0, 0:3)
Голы: Санников — 3 (Свитов, Ильенко), 0:25 — 1:0. Ландер — 8 (Пяярви-Свенссон, Е. Аверин), 13:44 — 2:0. Алексеев — 3 (Савченко, Коваленко), 18:37 — 3:0. Накладал — 4 (Крунвалль, Апальков), 32:33 — 4:0. Ландер — 9 (Пяярви-Свенссон, Крунвалль), 34:56 — 5:0. Денисенко — 3 (бол., Свитов, Алексеев), 36:34 — 6:0. Митчелл — 8 (бол., Уайт, Порядин), 45:38 — 6:1. Берглунд — 6 (Энлунд, Атюшов), 55:49 — 6:2. Шиксатдаров — 6 (Падакин), 57:12 — 6:3Вратари: Лазушин — Шарыченков (Барулин, 34:56, 58:06 — 58:48, 59:08)Броски: 39 (17+16+6) — 29 (5+8+16)Штраф: 8 — 2