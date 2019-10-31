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    «Локомотив» в гостях одолел «Йокерит»

    Хоккей КХЛ Йокерит Локомотив Прогнозы на КХЛ
    Ярославский «Локомотив» обыграл финский «Йокерит» (4:1) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Локомотив»
    «Локомотив»

    В составе победителей по шайбе забросили Артем Ильенко, Никита Черепанов, Павел Кудрявцев и Стефан Да Коста.

    За хозяев площадки отличился Ессе Йоэнсуу.

    Следующий матч «Локомотив» проведет 2 ноября с питерским СКА, а «Йокерит» в тот же день примет «Торпедо».

    «Локомотив» набрал 22 очка и занимает восьмое место на Западе. У «Йокерита» 25 очков и седьмое место.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
    Голы: Ильенко — 2 (Красковский, Кудрявцев), 1:17 — 0:1. Черепанов — 2 (Санников), 24:23 — 0:2. Кудрявцев — 7 (Сидоров, Полунин), 45:23 — 0:3. Йоэнсуу — 6, 57:13 — 1:3. Да Коста — 7 (п.в., Пяярви-Свенссон), 58:51 — 1:4Вратари: Калниньш (55:34 — 57:13, 57:30 — 58:51) — КоноваловБроски: 28 (13+8+7) — 32 (8+13+11)Штраф: 2 — 0
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