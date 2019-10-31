«Локомотив» в гостях одолел «Йокерит»

Ярославскийобыграл финский(4:1) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей по шайбе забросили Артем Ильенко, Никита Черепанов, Павел Кудрявцев и Стефан Да Коста.

За хозяев площадки отличился Ессе Йоэнсуу.

Следующий матч «Локомотив» проведет 2 ноября с питерским СКА, а «Йокерит» в тот же день примет «Торпедо».

«Локомотив» набрал 22 очка и занимает восьмое место на Западе. У «Йокерита» 25 очков и седьмое место.