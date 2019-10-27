ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем Дзюба«Перспективный» Жирков и Артем Джокер. «Зенит» без проблем разобрался с «Крыльями»
  • 18:24
    • Дубль Ларссона помог «Спартаку» разгромить «Локомотив»
  • 21:00
    • «Краснодар» и «Оренбург» сыграли вничью, Берг получил красную карточку
  • 20:47
    • «Салават Юлаев» в овертайме победил минское «Динамо»
  • 20:39
    • ЦСКА по буллитам одолел «Авангард»
  • 19:45
    • «Аталанта» забила 7 голов «Удинезе», «Наполи» не справился со СПАЛом
    Все новости спорта

    «Салават Юлаев» в овертайме победил минское «Динамо»

    Хоккей КХЛ Динамо Минск Салават Юлаев Прогнозы на КХЛ
    Минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил в овертайме уфимскому «Салавату Юлаеву» — 3:2 ОТ.

    «Салават Юлаев»
    «Салават Юлаев»

    Хозяева открыли счёт на 3-й минуте после точного броска в исполнении Андрея Степанова. На 30-й минуте Артём Демков реализовал большинство и укрепил преимущество «зубров».

    Гости отыграли один гол на 38-й минуте стараниями Александра Бурмистрова. На 54-й минуте Никита Сошников сравнял счет. А в овертайме победу гостям принёс Дмитрий Кугрышев.

    30 октября минская команда встретится в Челябинске с «Трактором», а «Салават Юлаев» 29-го числа сыграет на выезде с ХК «Сочи».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Степанов — 4 (Еременко), 2:38 — 1:0. Демков — 2 (бол., Спунер, Граньяни), 29:34 — 2:0. Бурмистров — 2 (бол., Ларсен), 37:39 — 2:1. Сошников — 12 (бол., Ларсен, Бурмистров), 53:15 — 2:2. Кугрышев — 2 (Хохряков, Сергеев), 63:00 — 2:3Нереализованный буллит: Сошников (Салават Юлаев), 23:18 (Вратарь)Вратари: Энрот — КареевБроски: 24 (7+8+8+1) — 38 (16+6+13+3)Штраф: 10 — 6
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Знарок опять победил в Питере. СКА не помогли новички
  • 21/10/2019 в 12:55
    •
  • Прогноз
  • «Нефтехимик» — «Адмирал»
  • 1.60
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов увидят зрители на «Рамон Санчес Писхуан»?
  • «Севилья» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Сможет ли «Фиорентина» одолеть «Лацио»?
  • «Фиорентина» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 4.20
    •
  • Кто выиграет французское «Класико»?
  • ПСЖ — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Валерий Карпин Футбол РПЛ. Ничья «Рубина» и «Урала», победы «Ростова» и «Зенита»Результаты матчей 14-го тура чемпионата России по футболу 16:040
  • 18:13
    • «Гранада» победила «Бетис» и вышла в лидеры Примеры
  • 17:23
    • ФНЛ: выездные победы «Химок» и «Ротора» и другие результаты
  • 16:00
    • «Зенит» на выезде обыграл «Крылья»
    «Ростов» — «Сочи» Футбол Дуплет от Еременко. «Ростов» реабилитировался за поражение в ПитереРеакция спортивных СМИ на победу «Ростова» над «Сочи» 01:190
  • Экспресс дня

  • Чего ждать от старта недели в КХЛ?
  • 4.36
    •
  • 21:24
    • «Амьен» прервал победную серию «Сент-Этьена»
  • 20:33
    • «Витязь» в Подольске уступил «Куньлуню»
  • 20:09
    • «Спартак» обыграл рижское «Динамо»
    «Лестер» одержал крупнейшую выездную победу в АПЛ Футбол «Лестер» пишет историю и повторяет чемпионский сезонРеакция прессы на матч «Саутгемптон» — «Лестер» Вчера в 15:470
  • 17:05
    • «Болонья» прервала пятиматчевую безвыигрышную серию
  • 16:52
    • Семак: Хотелось бы забивать больше
  • 16:37
    • «Сибирь» в овертайме одолела «Магнитку»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие