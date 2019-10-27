«Салават Юлаев» в овертайме победил минское «Динамо»

«Салават Юлаев»
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Хозяева открыли счёт на 3-й минуте после точного броска в исполнении Андрея Степанова. На 30-й минуте Артём Демков реализовал большинство и укрепил преимущество «зубров».
Гости отыграли один гол на 38-й минуте стараниями Александра Бурмистрова. На 54-й минуте Никита Сошников сравнял счет. А в овертайме победу гостям принёс Дмитрий Кугрышев.
30 октября минская команда встретится в Челябинске с «Трактором», а «Салават Юлаев» 29-го числа сыграет на выезде с ХК «Сочи».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Степанов — 4 (Еременко), 2:38 — 1:0. Демков — 2 (бол., Спунер, Граньяни), 29:34 — 2:0. Бурмистров — 2 (бол., Ларсен), 37:39 — 2:1. Сошников — 12 (бол., Ларсен, Бурмистров), 53:15 — 2:2. Кугрышев — 2 (Хохряков, Сергеев), 63:00 — 2:3Нереализованный буллит: Сошников (Салават Юлаев), 23:18 (Вратарь)Вратари: Энрот — КареевБроски: 24 (7+8+8+1) — 38 (16+6+13+3)Штраф: 10 — 6