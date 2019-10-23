НХЛ. Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари», «Лос-Анджелес» одолел «Виннипег»

«Флорида» — «Питтсбург» 4:2

«Флорида» на своем льду переиграла «Питтсбург» со счетом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).

Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил 22 броска из 24. Форвард Евгений Дадонов закончил матч с показателем полезности «+1». Форвард «пингвинов» Евгений Малкин пропустил очередную игру.

«Флорида» добыла третью победу в последних четырех матчах. «Питтсбург» после серии из пяти побед потерпел второе поражение подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Питтсбург» — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) Голы: Аккьяри — 3 (Хант, Сивиур), 30:54 — 1:0. Блюгерс — 2 (Гюнтцель, Симон), 31:57 — 1:1. Мальгин — 3 (Юбердо), 38:00 — 2:1. Юбердо — 4 (Барков, Строльман), 53:42 — 3:1. Хернквист — 5 (Гюнтцель, Кросби), 54:25 — 3:2. Ватрано — 2 (п.в., Мальгин, Барков), 58:57 — 4:2Вратари: Бобровский — Мюррей (58:17 — 58:57)Штраф: 2-2Броски: 22 (5+10+7) — 25 (8+6+11)

«Флорида» — «Питтсбург» 4:2

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Аризона» 2:3 ОТ

«Аризона» в овертайме выиграла у «Рейнджерс» со счетом 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0). Победную шайбу забросил Кристиан Дворак.

Российский нападающий команды из Нью-Йорка Павел Бучневич отметился голевой передачей, а его одноклубник и соотечественник Александр Георгиев отразил 32 из 35 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» потерпели пятое поражение подряд, «Койотис» продлили серию побед до четырех матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Аризона» — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1) Голы: Круз — 2 (Фишер, Седерберг), 13:06 — 0:1. Дианджело — 2 (Лемье, Бучневич), 25:04 — 1:1. Голигоски — 1 (бол., Чикран, Шмолц ), 33:46 — 1:2. Дианджело — 3 (бол., Стром, Какко), 38:00 — 2:2. Дворак — 4 (Голигоски, Келлер), 61:04 — 2:3Вратари: Георгиев — КюмперШтраф: 10-4Броски: 19 (4+12+3+0) — 35 (21+8+5+1)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Аризона» 2:3 ОТ

«Баффало» — «Сан-Хосе» 4:3 ОТ

«Баффало» дома одолел «Сан-Хосе» — 4:3 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 1:0).

Главным героем встречи стал форвард «Баффало» Джек Айкел — он забросил победную шайбу в овертайме, а всего набрал 4 (2+2) очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Сан-Хосе» — 4:3 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 1:0) Голы: Гэмбрелл — 1 (Э. Карлссон, Серенсен), 5:46 — 0:1. Власик — 1 (Марло, Майер), 15:23 — 0:2. Айкел — 5 (бол., Далин, Улофссон), 27:21 — 1:2. Райнхарт — 4 (Ристолайнен, Айкел), 39:29 — 2:2. Скиннер — 6 (Айкел, Йокихарью), 40:45 — 3:2. Э. Карлссон — 1 (Лабанк, Марло), 51:27 — 3:3. Айкел — 6 (Ристолайнен, Миттельштадт), 63:13 — 4:3Вратари: Хаттон — ДжонсШтраф: 4-8Броски: 29 (14+10+4+1) — 28 (10+5+13+0)

«Баффало» — «Сан-Хосе» 4:3 ОТ

«Бостон» — «Торонто» 4:2

«Торонто» проиграл на выезде «Бостону» со счетом 2:4 (0:1, 2:1, 0:2). В составе хозяев отличились Давид Пастрняк, Брэд Маршан, Бретт Ритчи и Пер Линдхольм, у гостей голы забили Каспери Капанен и Александр Керфут.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Торонто» — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) Голы: Пастрняк — 10 (бол., Маршан, Краг), 17:15 — 1:0. Капанен — 3 (Керфут, Холл), 24:23 — 1:1. Маршан — 5 (Пастрняк, Макэвой), 26:09 — 2:1. Керфут — 4 (бол., Капанен, Нюландер), 32:54 — 2:2. Ритчи — 2 (Дебраск), 46:35 — 3:2. Линдхольм — 1 (Керали), 57:57 — 4:2Вратари: Раск — Хатчинсон (58:05)Штраф: 8-8Броски: 39 (12+13+14) — 30 (10+12+8)

«Бостон» — «Торонто» 4:2

«Детройт» — «Ванкувер» 2:5

«Ванкувер» одержал выездную победу над «Детройтом» со счетом 5:2 (0:1, 0:1, 5:0).

Перед третьим периодом «Детройт» вел в счете 2:0. Однако в заключительном отрезке «Ванкувер» забросил пять шайб и одержал победу в матче. Главным героем встречи стал Бо Хорват, который сделал хет-трик. Российский нападающий «Детройта» Евгений Свечкинов результативными действиями не отличился.

«Детройт» потерпел пятое поражение подряд. «Ванкувер» выиграл шестую встречу из последних семи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Ванкувер» — 2:5 (1:0, 1:0, 0:5) Голы: Манта — 7 (бол., Гронек, Бертуцци), 16:08 — 1:0. Чоловски — 1 (бол., Хирозе, Атанасиу), 29:19 — 2:0. Хорват — 3 (бол., Петтерссон, Хьюз), 41:42 — 2:1. Хорват — 4 (бол., Хьюз, Миллер), 43:13 — 2:2. Виртанен — 1 (Лейво, Бенн), 52:19 — 2:3. Шаллер — 1 (Петтерссон), 54:21 — 2:4. Хорват — 5 (п.в., Миллер, Бенн), 58:48 — 2:5Вратари: Ховард (56:51 — 58:48) — МаркстремШтраф: 12-16Броски: 33 (9+17+7) — 41 (14+11+16)

«Детройт» — «Ванкувер» 2:5

«Миннесота» — «Эдмонтон» 3:0

«Миннесота» всухую обыграла «Эдмонтон» со счетом 3:0 (3:0, 0:0, 0:0). Дубль оформил Эрик Стаал, еще одна шайба в активе Брэда Ханта. Отметим, что «Эдмонтон» не может забить хотя бы гол во второй игре кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Эдмонтон» — 3:0 (3:0, 0:0, 0:0) Голы: Стаал — 1 (Гринуэй, Цуккарелло), 11:33 — 1:0. Стаал — 2 (Соуси, Гринуэй), 12:48 — 2:0. Хант — 4 (бол., Дамба, Стаал), 16:46 — 3:0Вратари: Дубник (Стэлок, 21:59) — СмитШтраф: 6-8Броски: 30 (12+10+8) — 25 (8+9+8)

«Миннесота» — «Эдмонтон» 3:0

«Нэшвилл» — «Анахайм» 6:1

«Нэшвилл» разгромил «Анахайм» — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1). В составе победителей по два очка набрали Виктор Арвидссон (1+1) и Роман Йози (1+1).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Анахайм» — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) Голы: Йоси — 4 (бол., Дюшен, Эллис), 11:23 — 1:0. Сиссонс — 3, 16:19 — 2:0. Гримальди — 1 (Бонино, Йоси), 20:35 — 3:0. Экхольм — 3 (мен.), 30:08 — 4:0. Гецлаф — 3, 43:59 — 4:1. Арвидссон — 4, 44:30 — 5:1. Ярнкрок — 2 (Арвидссон, Террис), 48:19 — 6:1Нереализованный пенальти: Терри (А), 23:15 (Вратарь)Вратари: Ринне — Гибсон (Миллер, 40:00)Штраф: 6-22Броски: 30 (10+9+11) — 27 (14+10+3)

«Нэшвилл» — «Анахайм» 6:1

«Виннипег» — «Лос-Анджелес» 2:3

«Лос-Анджелес» вырвал победу у «Виннипега» со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

В составе победителей отличились Остин Вагнер, Кертис Макдермид и Анже Копитар. У проигравших голы забили Кайл Коннор и Николай Элерс. Форвард «королей» Илья Ковальчук результативными действиями не отличился.

«Кингз» одержали вторую победу после трех поражений кряду. «Виннипег» проиграл в четвертый раз за последние пять игр.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Лос-Анджелес» — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) Голы: Вагнер — 2 (Клиффорд, Мартинес), 10:32 — 0:1. Коннор — 4 (Литтл, Элерс), 17:07 — 1:1. Макдермид — 1, 24:16 — 1:2. Элерс — 4 (Пионк, Хейнола), 32:28 — 2:2. Копитар — 4 (бол., Даути, Куик), 45:52 — 2:3Вратари: Хеллебайк (57:44 — 58:22, 58:38) — КуикШтраф: 8-10Броски: 28 (5+12+11) — 41 (21+11+9)

«Виннипег» — «Лос-Анджелес» 2:3

«Чикаго» — «Вегас» 1:2 Б

«Вегас» обыграл «Чикаго» в серии буллитов — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0).

В основное время в составе «Блэкхокс» отличился Кирби Дак, у «Голден Найтс» шайбу забросил Ник Холден. Победный буллит реализовал Ши Теодор.

«Вегас» выиграл третий матч из последних четырех. «Чикаго» потерпел пятое поражение в семи матчах сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Вегас» — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Дак — 1 (Мяяття, Стром), 16:15 — 1:0. Холден — 2 (Стоун, Штястны), 58:27 — 1:1Победный буллит: ТеодорВратари: Ленер — Флери (58:06 — 58:27)Штраф: 10-8Броски: 32 (12+12+8+0) — 34 (8+9+15+2)

«Чикаго» — «Вегас» 1:2 Б

«Калгари» — «Вашингтон» 3:5

«Калгари» на своем льду проиграл «Вашингтону» со счетом 3:5.

В составе столичного клуба гол забил Александр Овечкин. Российский форвард также записал на свое имя результативную передачу. «Вашингтон» продлил свою победную серию до четырех матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Вашингтон» — 3:5 (0:0, 2:3, 1:2) Голы: Карлсон — 4 (Овечкин, Оши), 20:35 — 0:1. Стивенсон — 1, 22:41 — 0:2. Линдхольм — 6 (бол., Годро, Джиордано), 23:19 — 1:2. Чарник — 1 (Лучич, Броди), 36:25 — 2:2. Овечкин — 7 (Бэкстрем, Гудас), 36:35 — 2:3. Уилсон — 4 (Эллер, Кемпны), 52:34 — 2:4. Карлсон — 5 (п.в.), 58:15 — 2:5. Ридер — 1 (Манджапане, Райан), 59:44 — 3:5Вратари: Тэлбот (56:14 — 58:15) — ХолтбиШтраф: 6-8Броски: 35 (15+10+10) — 30 (9+8+13)