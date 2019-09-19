«Автомобилист» в овертайме победил «Куньлунь»

Фрагмент матча
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В составе победителей дубль оформил Брукс Мацек, еще по шайбе забросили Дэн Секстон, Артём Гареев и Питер Холланд.
За «Куньлунь» отличились Тайлер Вонг, Эндрю Миллер и Люк Локхарт, забросивший две шайбы.
«Автомобилист» выиграл все восемь матчей на старте сезона. Для китайского клуба это пятое поражение.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:4 ОТ (1:2, 3:1, 0:1, 1:0)
Голы: Вонг — 3 (Мерфи, Крэкнелл), 3:16 — 0:1. Секстон — 3 (бол., Доус, Мэйсек), 7:19 — 1:1. Локхарт — 1 (Челиос, Вонг), 16:13 — 1:2. Мэйсек — 5 (бол., Доус, Вишневский), 21:03 — 2:2. Гареев — 2 (Сетдиков, Кучерявенко), 25:02 — 3:2. Миллер — 1 (бол., Дефацио, Майоне), 26:47 — 3:3. Холланд — 3 (Доус, Секстон), 33:46 — 4:3. Локхарт — 2 (Мерфи, Шустр), 44:08 — 4:4. Мэйсек — 6, 60:42 — 5:4Вратари: Коварж — СмитБроски: 34 (12+12+9+1) — 29 (12+9+8+0)Штраф: 4 — 8