ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анхель Ди МарияПрекрасный вечер для Парижа. ПСЖ разгромил «Реал» без Неймара и Мбаппе
  • 20:55
    • Нисимура сыграет в атаке ЦСКА против «Лудогорца»
  • 20:40
    • «Краснодар» уступает «Базелю» после первого тайма
  • 19:59
    • «Салават Юлаев» уступил «Авангарду» в Уфе
  • 19:45
    • «Автомобилист» в овертайме победил «Куньлунь»
  • 18:38
    • Бербатов: Я завершаю свою профессиональную карьеру
    Все новости спорта

    «Автомобилист» в овертайме победил «Куньлунь»

    КХЛ Автомобилист Куньлунь Ред Стар
    Екатеринбургский «Автомобилист» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ нанес поражение «Куньлуню» — 5:4 ОТ (1:2, 3:1, 0:1, 1:0).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей дубль оформил Брукс Мацек, еще по шайбе забросили Дэн Секстон, Артём Гареев и Питер Холланд.

    За «Куньлунь» отличились Тайлер Вонг, Эндрю Миллер и Люк Локхарт, забросивший две шайбы.

    «Автомобилист» выиграл все восемь матчей на старте сезона. Для китайского клуба это пятое поражение.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:4 ОТ (1:2, 3:1, 0:1, 1:0)
    Голы: Вонг — 3 (Мерфи, Крэкнелл), 3:16 — 0:1. Секстон — 3 (бол., Доус, Мэйсек), 7:19 — 1:1. Локхарт — 1 (Челиос, Вонг), 16:13 — 1:2. Мэйсек — 5 (бол., Доус, Вишневский), 21:03 — 2:2. Гареев — 2 (Сетдиков, Кучерявенко), 25:02 — 3:2. Миллер — 1 (бол., Дефацио, Майоне), 26:47 — 3:3. Холланд — 3 (Доус, Секстон), 33:46 — 4:3. Локхарт — 2 (Мерфи, Шустр), 44:08 — 4:4. Мэйсек — 6, 60:42 — 5:4Вратари: Коварж — СмитБроски: 34 (12+12+9+1) — 29 (12+9+8+0)Штраф: 4 — 8
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Чудо-гол! Пушка «Авангарда» пробила чемпиона
  • 02/09/2019 в 14:00
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» — «Витязь»
  • 1.67
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Закончится ли для ЦСКА выезд в Болгарию разочарованием?
  • «Лудогорец» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Начнет ли «МЮ» с победы сезон в Лиге Европы?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Астана». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • Как долго «оружейники» смогут отстреливаться от «волков»?
  • «Вулверхэмптон» — «Брага». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Зинедин Зидан Футбол Кризис «Реала». Зидан вновь страдает в МадридеДоработает ли француз до конца текущего сезона? Вчера в 20:510
  • 17:13
    • Блинкова пробилась в полуфинал турнира в Гуанчжоу
  • 15:08
    • Кокорин прошел медосмотр в «Зените»
  • 19:05
    • Экс-наставник «Ньюкасла» отстранен от футбола за проявление расизма
    Абрахам (справа) не справился с опытной обороной «Валенсии» Футбол «Челси» слишком молод для Лиги чемпионовРеакция прессы на матч «Челси» — «Валенсия» Вчера в 17:120
  • Экспресс дня

  • Будет ли первый тур ЛЕ удачным для «Краснодара» и ЦСКА?
  • 3.29
    •
  • 20:35
    • Левандовски: Мы полностью контролировали ход матча с «Црвеной Звездой»
  • 20:12
    • Хачанов завершил борьбу на турнире St. Petersburg Open
  • 19:37
    • «Магнитка» впервые победила после возвращения Воробьева
    «Зенит» — «Лион» Футбол Хороший результат при не самой яркой игре. «Зенит» вернулся в Лигу чемпионовРеакция спортивных СМИ на выездную ничью «Зенита» в Лионе Вчера в 02:070
  • 17:03
    • Лукаку едва не подрался с Брозовичем после ничьей в матче против «Славии» — СМИ
  • 16:49
    • Тараканова выиграла короткую программу на юниорском Гран-при в Польше
  • 16:34
    • Кубица покинет «Уильямс» после окончания сезона
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие