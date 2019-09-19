«Автомобилист» в овертайме победил «Куньлунь»

Екатеринбургскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ нанес поражение— 5:4 ОТ (1:2, 3:1, 0:1, 1:0).

В составе победителей дубль оформил Брукс Мацек, еще по шайбе забросили Дэн Секстон, Артём Гареев и Питер Холланд.

За «Куньлунь» отличились Тайлер Вонг, Эндрю Миллер и Люк Локхарт, забросивший две шайбы.

«Автомобилист» выиграл все восемь матчей на старте сезона. Для китайского клуба это пятое поражение.