«Металлург» потерпел четвертое поражение кряду при Воробьеве

Встреча, которая прошла в столице Белоруссии, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0).
Сразу четыре шайбы команды забросили во втором периоде. В составе хозяев голами отметились Александр Китаров и Шейн Принс, а у гостей отличился Брэндон Козун, оформивший дубль.
На последней минуте победную шайбу в составе «зубров» забросил Андрей Костицын.
Гости потерпели четвертое поражение подряд после возвращения на пост главного тренера Ильи Воробьева.
«Металлург» занимает 11-е место в Восточной конференции (3 очка). Минское «Динамо» — 11-е на Западе (4 очка).
«Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата обыграло «Авангард» — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).
Хозяева открыли счет на 13-й минуте стараниями Куинтона Хаудена. Во втором периоде преимущество нижегородского клуба укрепили Станислав Бочаров, реализовавший большинство на 27-й минуте, и Дамир Жафяров, отличившийся на 31-й минуте.
Голкипер хозяев Андерс Линдбек записал на свой счет сухой матч.
«Торпедо» занимает четвертое место в Западной конференции (8 очков). «Авангард» — второй на Востоке (8 очков). 0