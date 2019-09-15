«Металлург» потерпел четвертое поражение кряду при Воробьеве

Магнитогорскийпотерпел поражение от минскогов выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в столице Белоруссии, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0).

Сразу четыре шайбы команды забросили во втором периоде. В составе хозяев голами отметились Александр Китаров и Шейн Принс, а у гостей отличился Брэндон Козун, оформивший дубль.

На последней минуте победную шайбу в составе «зубров» забросил Андрей Костицын.

Гости потерпели четвертое поражение подряд после возвращения на пост главного тренера Ильи Воробьева.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Минск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) Голы: Козун — 2 (бол., Антипин, Мозякин), 25:18 — 0:1. Китаров — 1 (Когалев, Ковыршин), 26:27 — 1:1. Принс — 2 (Готовец), 27:11 — 2:1. Козун — 3 (О`Делл), 33:04 — 2:2. А. Костицын — 3 (Паре, Принс), 59:27 — 3:2Вратари: Энрот — Кошечкин (59:27)Штраф: 14 — 6Броски: 31 (8+14+9) — 27 (7+11+9)

«Металлург» занимает 11-е место в Восточной конференции (3 очка). Минское «Динамо» — 11-е на Западе (4 очка).

«Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата обыграло «Авангард» — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).

Хозяева открыли счет на 13-й минуте стараниями Куинтона Хаудена. Во втором периоде преимущество нижегородского клуба укрепили Станислав Бочаров, реализовавший большинство на 27-й минуте, и Дамир Жафяров, отличившийся на 31-й минуте.

Голкипер хозяев Андерс Линдбек записал на свой счет сухой матч.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Авангард» (Омск) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) Голы: Хауден — 1 (Ураков, Варнаков), 12:22 — 1:0. Бочаров — 3 (бол., Шредер), 26:28 — 2:0. Жафяров — 4 (Шредер, Геноуэй), 30:29 — 3:0Вратари: Линдбек — Бобков (Судницин, 27:23)Штраф: 4 — 4Броски: 31 (9+12+10) — 25 (11+5+9)

«Торпедо» занимает четвертое место в Западной конференции (8 очков). «Авангард» — второй на Востоке (8 очков). 0