На матч Россия — Финляндия в Санкт-Петербурге продано 60 тысяч билетов
ФХР
«На матч продано 60 тысяч билетов. Когда придут 60 тысяч болельщиков, мы и вся команда будем стремиться к максимальному результату, это будет по-настоящему боевой матч. Во время матча будет максимальная вместимость 68 тысяч — это то, что нам разрешает служба МЧС», — передает слова первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга ТАСС.
Кубок Первого канала с участием сборных России, Чехии, Швеции и Финляндии пройдет с 13 по 16 декабря. Команда Воробьева 13 декабря сыграет со шведами, 15 декабря — с чехами, 16 декабря — с финнами. 0