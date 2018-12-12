На матч Кубка Первого канала по хоккею между сборными, который пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», продано 60 тысяч билетов.

На матч Россия — Финляндия в Санкт-Петербурге продано 60 тысяч билетов ФХР 100% Высокие коэффициенты Играть!

«На матч продано 60 тысяч билетов. Когда придут 60 тысяч болельщиков, мы и вся команда будем стремиться к максимальному результату, это будет по-настоящему боевой матч. Во время матча будет максимальная вместимость 68 тысяч — это то, что нам разрешает служба МЧС», — передает слова первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга ТАСС.

Кубок Первого канала с участием сборных России, Чехии, Швеции и Финляндии пройдет с 13 по 16 декабря. Команда Воробьева 13 декабря сыграет со шведами, 15 декабря — с чехами, 16 декабря — с финнами. 0