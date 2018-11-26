НХЛ. Две передачи Кучерова и перевод Ковальчука в четвертое звено

«Аризона» — «Калгари» 1:6
«Калгари Флэймз» на выезде одержал крупную победу над «Аризоной Койотс» со счетом 6:1 (2:0, 2:0, 2:1).
Дублями в составе победителей отметились форвард Марк Янковски и защитник Ноа Хэнифин. Два балла за результативность в активе Ти Джея Броди (1+1).
Единственную шайбу в составе «Койотс» забросил Клейтон Келлер.
В турнирной таблице Западной конференции «Аризона», потерпевшая четвертое поражение кряду, занимает 13-е место (20 очков), «Калгари» идет четвертым (29 очков).
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» 5:2
Хоккеисты «Тампы-Бэй Лайтнинг» одержали домашнюю победу над «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:2 (4:1, 1:0, 0:1).
В первом периоде болельщики увидели сразу пять заброшенных шайб. На голы Алекса Киллорна, Брейдена Пойнта, Тайлера Джонсона и Седрика Пакетта гости смогли ответить единственным точным броском Стефана Ноэсена.
Во втором игровом отрезке Пойнт оформил дубль. Точку в заключительном игровом отрезке поставил Йеспер Братт.
Российский форвард «молний» Никита Кучеров сделал две результативные передачи и стал второй звездой матча.
«Тампа» лидирует в Восточной конференции (35 очков), «Нью-Джерси» идет 14-м (21 очко).
«Нэшвилл» — «Анахайм» 5:2
«Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду взял верх над «Анахайм Дакс» — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).
Хет-трик у победителей оформил Остин Уотсон, еще по шайбе забросили Ник Бонино и Крэйг Смит.
В составе гостей точные броски нанесли Адам Хенрик и Ондржей Каше.
«Нэшвилл» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции (35 очков). «Анахайм» — девятый (25 очков).
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» 5:2
«Лос-Анджелес Кингз» при поддержке родных трибун обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0).
Дастин Браун отметился тремя точными бросками, а Анже Копитан — голом и двумя результативными передачами. Также у победителей отличился Мэтт Лафф.
Дубль у гостей на свой счет записал Алекс Чиассон.
Российский нападающий «королей» Илья Ковальчук впервые в сезоне начал игру в четвертом звене и провел на льду 6 минут 20 секунд.
В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес» занимает 15-е место (17 очков), а «Эдмонтон» — 12-е (22 очка). 0