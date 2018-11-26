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    НХЛ. Две передачи Кучерова и перевод Ковальчука в четвертое звено

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 26 ноября

    НХЛ Аризона Койотс Калгари Флэймз Тампа-Бэй Лайтнинг Нью-Джерси Дэвилз Нэшвилл Предаторз Анахайм Дакс Лос-Анджелес Кингз Эдмонтон Ойлерз
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    «Аризона» — «Калгари» 1:6

    «Калгари Флэймз» на выезде одержал крупную победу над «Аризоной Койотс» со счетом 6:1 (2:0, 2:0, 2:1).

    Дублями в составе победителей отметились форвард Марк Янковски и защитник Ноа Хэнифин. Два балла за результативность в активе Ти Джея Броди (1+1).

    Единственную шайбу в составе «Койотс» забросил Клейтон Келлер.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Калгари» — 1:6 (0:2, 0:2, 1:2)
    Голы: Монахэн — 13 (Годро, Джиордано), 7:27 — 0:1. Хэнифин — 1 (мен.), 16:22 — 0:2. Хэнифин — 2 (бол., Нил, Райан), 28:34 — 0:3. Янковски — 3 (Броди, Дюбе), 31:25 — 0:4. Броди — 2 (мен., Баклунд), 43:39 — 0:5. Янковски — 4 (мен.), 44:03 — 0:6. Келлер — 6, 53:44 — 1:6Нереализованный буллит: Линдхольм (Калгари Флэймз), 29:59 (Вратарь)Вратари: Раанта (Хилл, 44:03) — СмитШтраф: 10 — 8Броски: 29 (8+10+11) — 27 (10+12+5)

    В турнирной таблице Западной конференции «Аризона», потерпевшая четвертое поражение кряду, занимает 13-е место (20 очков), «Калгари» идет четвертым (29 очков).

    «Аризона» — «Калгари» 1:6

    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» 5:2

    Хоккеисты «Тампы-Бэй Лайтнинг» одержали домашнюю победу над «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:2 (4:1, 1:0, 0:1).

    В первом периоде болельщики увидели сразу пять заброшенных шайб. На голы Алекса Киллорна, Брейдена Пойнта, Тайлера Джонсона и Седрика Пакетта гости смогли ответить единственным точным броском Стефана Ноэсена.

    Во втором игровом отрезке Пойнт оформил дубль. Точку в заключительном игровом отрезке поставил Йеспер Братт.

    Российский форвард «молний» Никита Кучеров сделал две результативные передачи и стал второй звездой матча.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» — 5:2 (4:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Киллорн — 3 (Жозеф), 3:19 — 1:0. Пойнт — 16 (бол., Кучеров, Хедман), 7:21 — 2:0. Джонсон — 10 (Пойнт, Кучеров), 9:15 — 3:0. Ноесен — 2 (Сени), 9:39 — 3:1. Пакетт — 4 (Кэллахэн, Джирарди), 11:25 — 4:1. Пойнт — 17, 28:30 — 5:1. Братт — 1, 45:21 — 5:2Вратари: Доминге — ШнайдерШтраф: 4 — 6Броски: 35 (11+15+9) — 35 (10+11+14)

    «Тампа» лидирует в Восточной конференции (35 очков), «Нью-Джерси» идет 14-м (21 очко).

    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» 5:2

    «Нэшвилл» — «Анахайм» 5:2

    «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду взял верх над «Анахайм Дакс» — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).

    Хет-трик у победителей оформил Остин Уотсон, еще по шайбе забросили Ник Бонино и Крэйг Смит.

    В составе гостей точные броски нанесли Адам Хенрик и Ондржей Каше.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Анахайм» — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
    Голы: Уотсон — 2 (Бонино, Сиссонс), 11:04 — 1:0. Хенрик — 6 (бол., Ракелль, Монтур), 22:38 — 1:1. Бонино — 4 (Сиссонс), 25:38 — 2:1. Уотсон — 3 (бол., Йоси, Фиала), 38:36 — 3:1. Каше — 3 (Петтерссон), 39:52 — 3:2. Смит — 6 (бол., Форсберг, Экхольм), 42:52 — 4:2. Уотсон — 4 (п.в., Эллис, Йоси), 58:54 — 5:2Вратари: Ринне — Гибсон (58:14 — 58:54)Штраф: 16 — 16Броски: 33 (13+15+5) — 19 (9+4+6)

    «Нэшвилл» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции (35 очков). «Анахайм» — девятый (25 очков).

    «Нэшвилл» — «Анахайм» 5:2

    «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» 5:2

    «Лос-Анджелес Кингз» при поддержке родных трибун обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0).

    Дастин Браун отметился тремя точными бросками, а Анже Копитан — голом и двумя результативными передачами. Также у победителей отличился Мэтт Лафф.

    Дубль у гостей на свой счет записал Алекс Чиассон.

    Российский нападающий «королей» Илья Ковальчук впервые в сезоне начал игру в четвертом звене и провел на льду 6 минут 20 секунд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 5:2 (1:1, 1:1, 1:0)
    Голы: 1:0 — Браун (Копитар, Форборт) — 07:56 (5x5), 1:1 — Чиассон (Макдэвид, Клефбом) — 13:19 (5x4), 1:2 — Чиассон (Клефбом, Ньюджент-Хопкинс) — 22:16 (5x5), 2:2 — Браун (Копитар) — 24:13 (5x4), 3:2 — Копитар (Форборт, Томпсон) — 44:27 (5x5), 4:2 — Браун (Картер, Даути) — 59:06 (en), 5:2 — Лафф — 59:33 (en)Вратари: Питерсен — ТальбоШтраф: 6 — 10Броски: 32 (14+10+8) — 34 (12+15+7)

    В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес» занимает 15-е место (17 очков), а «Эдмонтон» — 12-е (22 очка). 0

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