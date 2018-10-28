«Барыс» разобрался с «Сибирью»

В рамках регулярного чемпионата КХЛпринимали одержал победу со счетом 5:2.

В стартовом периоде «Барыс» дважды отличился в большинстве — шайбы на счету Брэндона Боченски и Патриса Кормье.

Во втором игровом отрезке «Сибирь» отыгралась усилиями Александра Шарова и Глеба Зырянова. Но еще до перерыва хозяева вновь вышли вперед — голы на счету Романа Старченко и Кертиса Валка.

В третьем периоде точку в матче поставил Даррен Диц.

Казахстанский клуб продлил свою победную серию до пяти матчей и занимает в таблице Восточной конференции четвертое место. «Сибирь» идет на последней строчке.