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    «Барыс» разобрался с «Сибирью»

    КХЛ Барыс Сибирь
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» принимал «Сибирь» и одержал победу со счетом 5:2.

    «Барыс» — «Сибирь»
    «Барыс» — «Сибирь»
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    В стартовом периоде «Барыс» дважды отличился в большинстве — шайбы на счету Брэндона Боченски и Патриса Кормье.

    Во втором игровом отрезке «Сибирь» отыгралась усилиями Александра Шарова и Глеба Зырянова. Но еще до перерыва хозяева вновь вышли вперед — голы на счету Романа Старченко и Кертиса Валка.

    В третьем периоде точку в матче поставил Даррен Диц.

    Казахстанский клуб продлил свою победную серию до пяти матчей и занимает в таблице Восточной конференции четвертое место. «Сибирь» идет на последней строчке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Астана) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)
    Голы: Боченски — 7 (бол., Валк, Бойд), 8:32 — 1:0. Кормье — 10 (бол., Старченко, Петерссон), 19:45 — 2:0. Шаров — 4 (Пелтола), 33:22 — 2:1. Зырянов — 1 (Алексеев, Бертран), 34:59 — 2:2. Старченко — 10 (Семенов, Петерссон), 36:14 — 3:2. Валк — 5 (Михайлис), 37:41 — 4:2. Дитц — 7 (Старченко, Кормье), 51:51 — 5:2Вратари: Карлссон — ТэйлорШтраф: 10 — 4Броски: 36 (14+7+15) — 28 (10+12+6)
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