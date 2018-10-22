«Авангард» победил «Салават» в овертайме

Уфимскийпотерпел домашнее поражение от(0:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Зрители не увидели заброшенных шайб в основное время. В овертайме победу подопечным Боба Хартли принёс точный бросок защитника Евгения Медведева.

Сухой матч провёл голкипер «ястребов» Игорь Бобков, отразивший 23 броска в створ своих ворот.

«Ястребы» выиграли только второй матч из семи последних в чемпионате. «Авангард» набрал 32 очка и занимает второе место на Востоке. У «Салавата» 26 очков и пятая позиция.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) Гол: Медведев — 3 (Михеев), 62:46 — 0:1Вратари: Метсола — БобковБроски: 23 (9+6+6+2) — 43 (11+13+16+3)Штраф: 8 — 4

Астанинскийна домашней арене оказался сильнее минского— 3:1.

В составе победителей отличились Дмитрий Шевченко, Андре Петерссон и Дастин Бойд. За минчан шайбу забросил Денис Осипов.

Подопечные Горди Дуайера установили клубный антирекорд, потерпев девятое поражение в чемпионате подряд.

«Барыс» набрал 26 очков и занимает шестое место в Восточной конференции. У «Динамо» 11 очков и последнее место на Западе.