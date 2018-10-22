«Авангард» победил «Салават» в овертайме

Уфимский «Салават Юлаев»
потерпел домашнее поражение от «Авангарда»
(0:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Зрители не увидели заброшенных шайб в основное время. В овертайме победу подопечным Боба Хартли принёс точный бросок защитника Евгения Медведева.
Сухой матч провёл голкипер «ястребов» Игорь Бобков, отразивший 23 броска в створ своих ворот.
«Ястребы» выиграли только второй матч из семи последних в чемпионате. «Авангард» набрал 32 очка и занимает второе место на Востоке. У «Салавата» 26 очков и пятая позиция.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Медведев — 3 (Михеев), 62:46 — 0:1Вратари: Метсола — БобковБроски: 23 (9+6+6+2) — 43 (11+13+16+3)Штраф: 8 — 4
Астанинский «Барыс»
на домашней арене оказался сильнее минского «Динамо»
— 3:1.
В составе победителей отличились Дмитрий Шевченко, Андре Петерссон и Дастин Бойд. За минчан шайбу забросил Денис Осипов.
Подопечные Горди Дуайера установили клубный антирекорд, потерпев девятое поражение в чемпионате подряд.
«Барыс» набрал 26 очков и занимает шестое место в Восточной конференции. У «Динамо» 11 очков и последнее место на Западе.
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КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Динамо» (Минск) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Голы: Шевченко — 3 (Дитц, Валк), 30:48 — 1:0. Петерссон — 7 (бол., Михайлис, Старченко), 36:46 — 2:0. Осипов — 3, 40:39 — 2:1. Бойд — 2 (бол., Валк, Фраттин), 47:15 — 3:1Вратари: Карлссон — Энрот (Карнаухов, 38:36, 58:34)Штраф: 4 — 26Броски: 47 (18+20+9) — 25 (3+8+14)