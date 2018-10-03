«Автомобилист» обыграл «Адмирал» и одержал 13-ю победу подряд

на выезде одержал победу надв матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:3 (2:2, 2:1, 1:0).

У победителей отличились Анатолий Голышев, Кирилл Лямин, Стефан Да Коста, Илья Крикунов и Вячеслав Литовченко. У проигравших дубль оформил Денис Вихарев, еще одна шайба на счету Александра Стрельцова.

«Автомобилист» одержал 13-ю победу подряд со старта сезона и с 26 очками продолжает лидировать во всей лиге. У «Адмирала» осталось восемь очков и 11-е место в Восточной конференции.

В своих следующих матчах 5 октября «Автомобилист» сыграет в гостях с «Амуром», «Адмирал» примет «Металлург».