ЦСКА на выезде одолел «Амур»

Московскийодержал победу надв матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра состоялась в Хабаровске и завершилась победой московской команды со счетом 4:0 (1:0 2:0 1:0).

Шайбы у победителей забросили Андрей Светлаков, Алексей Марченко, Иван Телегин и Антон Слепышев.

Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон отразил все 19 бросков по своим воротам. Таким образом, швед оформил второй «сухарь» подряд.

Армейцы расположились на четвертом месте Западной конференции, из Хабаровска — на девятом Восточной.

24 сентября «Амур» сыграет на выезде с «Авангардом», а ЦСКА днем позже примет дома «Сочи».