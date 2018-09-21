ЦСКА на выезде одолел «Амур»

«Амур» — ЦСКА
ХК ЦСКА
Шайбы у победителей забросили Андрей Светлаков, Алексей Марченко, Иван Телегин и Антон Слепышев.
Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон отразил все 19 бросков по своим воротам. Таким образом, швед оформил второй «сухарь» подряд.
Армейцы расположились на четвертом месте Западной конференции, из Хабаровска — на девятом Восточной.
24 сентября «Амур» сыграет на выезде с «Авангардом», а ЦСКА днем позже примет дома «Сочи».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — ЦСКА (Москва) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Голы: Светлаков — 1 (Калинин), 3:44 — 0:1. Марченко — 1 (Телегин), 27:50 — 0:2. Телегин — 1 (Скотт), 38:50 — 0:3. Слепышев — 2 (Калинин, Блажиевский), 41:23 — 0:4Вратари: Аликин — ЮханссонШтрафы: 8-2Броски: 19 (8+2+9) — 42 (10+14+18)