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    «Автомобилист» одержал победу над «Адмиралом»

    КХЛ Автомобилист Адмирал
    Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл «Адмирал» (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Автомобилист»
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    Счёт в середине первого периода открыли гости — отличился Василий Стрельцов.

    В заключительном игровом отрезке Найджел Доус сравнял счет, а Анатолий Голышев принес хозяевам победу.

    Клуб из Екатеринбурга одержал четвёртую победу в четырёх стартовых матчах сезона, дальневосточная команда потерпела третье поражение кряду.

    11 сентября «Автомобилист» встретится на выезде с новосибирской «Сибирью», подопечные Сергея Светлова сыграют в гостях с «Амуром» (12 сентября).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
    Голы: В. Стрельцов — 3 (А. Стрельцов, Мищенко), 9:06 — 0:1. Доус — 1 (Секстон), 52:02 — 1:1. Голышев — 3 (Крикунов, Мамкин), 53:49 — 2:1Вратари: Коварж — Красоткин (59:27)Броски: 38 (12+13+13) — 16 (8+5+3)Штраф: 0 — 8
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