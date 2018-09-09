«Автомобилист» одержал победу над «Адмиралом»

«Автомобилист»
«Автомобилист»
Счёт в середине первого периода открыли гости — отличился Василий Стрельцов.
В заключительном игровом отрезке Найджел Доус сравнял счет, а Анатолий Голышев принес хозяевам победу.
Клуб из Екатеринбурга одержал четвёртую победу в четырёх стартовых матчах сезона, дальневосточная команда потерпела третье поражение кряду.
11 сентября «Автомобилист» встретится на выезде с новосибирской «Сибирью», подопечные Сергея Светлова сыграют в гостях с «Амуром» (12 сентября).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
Голы: В. Стрельцов — 3 (А. Стрельцов, Мищенко), 9:06 — 0:1. Доус — 1 (Секстон), 52:02 — 1:1. Голышев — 3 (Крикунов, Мамкин), 53:49 — 2:1Вратари: Коварж — Красоткин (59:27)Броски: 38 (12+13+13) — 16 (8+5+3)Штраф: 0 — 8